No obstante, la contaminación del cauce continúa a la fecha, confirmada por las supervisiones que periódicamente realiza la Comisión Estatal del Agua.

Aseguró que existe una supervisión constante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para evitar descargas de aguas residuales, en busca de que no aumente la contaminación del río Santiago.

Desde hace décadas se ha insistido y comprobado con todo tipo de estudios, tanto institucionales como independientes, que la contaminación de dicho torrente, en especial en los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tonalá, causa enfermedades y muerte entre los habitantes, y ha quitado todo vestigio de vida en las aguas del cauce.

Proyecto de termoeléctrica genera protestas en Jalisco

La secretaria Bárcena dio a conocer también que en Jalisco se planea la construcción de una termoeléctrica por una empresa española (al parecer Fisterra Energy), lo que desde hace varios días ha motivado manifestaciones contra el proyecto como ocurrió ayer en Juanacatlán.

Habitantes de ese municipio caminaron por calles del centro, con mantas de rechazo y recabando firmas, que enviarán a las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, para manifestar su desacuerdo con el proyecto.

Aunque la funcionaria federal afirmó que aún no está totalmente autorizado el plan en Juanacatlán, porque se evalúa el impacto ambiental en una zona ya de por sí muy contaminada por el río Santiago.

El tema hídrico nos preocupa más, es una termoeléctrica de ciclo combinado, es privada. Yo he estado en contacto con la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hasta ahora el proyecto no está en su programa. Tenemos entendido que no es una propuesta que esté aún lista para ser llevada adelante , manifestó.

Sin embargo, días atrás la CFE anunció la construcción de una central de ciclo combinado en Jalisco, como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, aunque todavía no se ha definido de forma oficial el lugar. Trascendió que Central Guadalajara, sería el nombre.

En 2019, pobladores de Juanacatlán se opusieron a la instalación de la termoeléctrica que entonces se pretendía llamar La Charrería, y lograron que el gobierno estatal los respaldara al no aceptar la planta al gobierno federal porque, se argumentó, generaría impactos ambientales de diversa naturaleza, en particular en materia hídrica.