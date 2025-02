De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2025, p. a12

El Real Madrid se convierte en un equipo implacable cuando disputa la Liga de Campeones de Europa. Los dirigidos por Carlo Ancelotti volvieron a demostrar su eficacia en el torneo tras imponerse 3-2 al Manchester City, en el partido de ida del playoff en busca de un lugar en octavos de final. El cuadro español concretó la remontada gracias a un gol del inglés Jude Bellingham en la agonía del encuentro, el cual se disputó en el Etihad Stadium.

El delantero noruego Erling Haaland abrió la pizarra para los Citizens al minuto 18 después de recibir una asistencia con el pecho del defensor Josko Gvardiol dentro del área, para definir con un tiro cruzado y vencer al guardameta Thibaut Courtouis.

En el segundo tiempo, la respuesta del conjunto merengue llegó gracias a un remate de volea de Kylian Mbappé, el cual dejó sin posibilidad de reaccionar al portero Ederson. En el minuto 80, Haaland volvió a poner en venta-ja a los dirigidos por Pep Guardiola, al cobrar con éxito un penal y acercar a su equipo a la victoria.

El asedio del Madrid en busca de la igualada no cedió y el colmillo en este tipo de encuentros salió a relucir con la anotación de Brahim Díaz (86), quien aprovechó un rechazó al centro del área del guardameta rival para volver a empatar el cotejo.

Bellingham selló en tiempo de compensación una impresionante remontada para los 15 veces campeones de la Orejona, al aprovechar un error defensivo para empujar a las redes el último tanto de la noche.