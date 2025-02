Y añadió: yo me equivoqué, porque estoy en una posición de presidente de la Real Federación Española de Futbol, y metí la pata. Me comporté como un deportista que consigue un éxito como uno más del grupo, y en ese momen-to debí haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional, pero de ahí a que haya un delito, eso para nada .

En el proceso judicial contra Rubiales finalmente testificó ante el tribunal el principal acusado, quien estuvo durante más de tres horas respondiendo a las preguntas de la fiscalía, de la acusación y de su propia defensa. El momento clave de la declaración fue su forma de narrar los hechos que se juzgan, el beso forzado durante la celebración, que se produjo en mitad del estadio y ante todas las cámaras de televisión que retransmitían el acto deportivo. Así lo narró: “Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si le podía dar un besito. Y me respondió ‘vale’. Le dije, olvida ya el penal, somos campeonas, esto es también gracias a ti. Sin ti no lo hubiéramos podido conseguir”.

Madrid. El ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, reconoció ante el tribunal que lo juzga que se equivocó cuando decidió darle un beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso después de la final del Mundial Femenino de Australia 2024, lo cual provocó su sali-da fulminante del cargo y la apertura de un proceso judicial en su contra por los delitos de agresión sexual y otro de coacciones, por los que podría tener una condena de hasta dos años y medio de cárcel. El ex directivo deportivo también aseguró que antes del gesto le preguntó a la futbolista y que ésta habría aceptado, lo cual en reiteradas ocasiones ha negado.

Además, en la recta final del juicio se presentaron nuevas evidencias audiovisuales que muestran diferentes perspectivas del polémico incidente.

Rubiales también negó que hubiera presionado a la jugadora para que le quitara importancia al asunto frente a los medios de comunicación ante el escándalo que se había creado, pero que según la declaración de la jugadora, las maniobras de coacción fueron persistentes. Rubiales sí reconoció que habló con la futbolista en una única ocasión para pedirle que hicieran un video juntos para neutralizar el escándalo. Me dijo que no quería, que deseaba celebrar el Mundial. Y, viendo que no quería, lo hice solo , aseguró.

Rubiales presentó además an-te el tribunal un informe pericial, el cual vendría a corroborar que sí pidió permiso a la jugadora antes de darle el beso. Ante el juez, el perito experto en lectura de labios David Morillo aseguró que sin ningún tipo de duda Rubiales se dirigió a la jugadora antes de darle un beso y le preguntó ¿te puedo dar un besito? No obstante, el especialista reconoció que no pudo examinar la hipotética respuesta que le hubiera dado la jugadora, porque no se ve en la grabación. La fiscalía puso en duda la profesionalidad del perito al asegurar que sólo ha intervenido dos veces en pericias judiciales y que su única cualificación es que es una persona sordomu-da de nacimiento que pertenece a una asociación .

El juicio entra en la recta final de fase oral, que abre la puerta a que el tribunal inicie las deliberaciones para dictar sentencia.