Este fenómeno no se limita sólo a Estados Unidos. En Corea del Sur, la Liga de Beisbol KBO tuvo un incremento en el número de televidentes a más de 6 millones en la primera mitad de temporada gracias a la participación de artistas del K-pop –la ola de cultura pop sudcoreana que renació a partir del año 2000–, quienes se identifican con un público joven que prac-tica coreografías en parques y plazas, y tienen mayor acceso a distintos materiales culturales mediante el uso de teléfonos móviles. El consumo de deportes y música ya no es un fenómeno aislado, sino una experiencia compartida por personas que buscan conexiones más allá de lo tradicional , afirma Karla Robles, gerente de planificación estratégica de Cheil México.

El efecto Taylor Swift, como queremos llamar a este fenómeno, puede transformar completamente la percepción y participación en una industria tan grande como la del deporte , agrega la especialista.

El Supertazón es un partido multidimensional que combina el deporte, entretenimiento y publicidad en una máquina de generar ingresos por millones de dólares. Su impacto varía según los actores. Artistas como Lady Gaga aprovecharon la oportunidad de presentarse en el espectáculo de medio tiempo para acercarse a nuevas audiencias. Según la plataforma de música Spotify, la presentación de la cantante estadunidense produjo un crecimiento de 401 por ciento en sus streams a escala global y 327 por ciento en México. Lo anterior demuestra cómo la relación entre el deporte y la industria musical sirve de herramienta para influir dentro de otros sectores de mercadeo, publicidad y comunicaciones.

En la edición 2024 celebrada en Las Vegas, el intermedio del texano Usher atrajo a 30.1 millones de televidentes en Estados Unidos, de acuerdo con Forbes, lo que representa 5 por ciento más que el recital de Rihanna en Arizona el año anterior. En el futbol sucede algo parecido. Canciones icónicas de Shakira (Waka Waka, Sudáfrica 2010), Ricky Martin (La Copa de la vida, Francia 1998) y Pitbull (We are one, Brasil 2014) se reprodujeron a gran escala en la Copa del Mundo y provocaron que miles de personas que no seguían habitualmente este deporte se sintieran atraídos por la ceremonia de inauguración, como otros también lo hacen en los Juegos Olímpicos.