En Xalapa, fue subdirector de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV), impulsó la Compañía de Teatro de la UV y promovió la revista Tramoya, aún vigente. También construyó una red de amigos y colegas que mantienen vivo el teatro en esta región del país.

Mi primer cambio de vida fue conocer mi tierra natal, Córdoba. Fue cuando descubrí el paraíso y el estado de Veracruz. Desde entonces para mí ha sido y sigue siendo paradisiaco mi estado y el sureste en general , señaló al investigador y académico Raúl Arístides Pérez Aguilar en una entrevista en 1992.

Su obra Rosalba y los llaveros, que cuenta la historia de una muchacha que vive en la Ciudad de México y regresa a su pueblo en Otatitlán, Veracruz, cuenta con gran arraigo entre el público de esta entidad. Cada vez que se presenta alcanza una ocupación de 90 por ciento del aforo y tiene temporadas de más de un mes, lo que es poco usual en las entidades de la República.

Carballido pasó sus últimos años en Xalapa, donde, pese a una trombosis cerebral, continuó escribiendo con tesón.

Poco antes de su muerte fui a entrevistarlo y me di cuenta de que, como no podía escribir con la mano derecha, aprendió a hacerlo con la izquierda. Tenía 80 años, una embolia y, aún así, seguía escribiendo. Eso te habla de una persona con una gran disciplina, que no se doblegó nunca , recordó el dramaturgo Luis Mario Moncada.

En ese periodo, en el que también dictó textos, escribió siete cuentos con el título Lili, etcétera, además de varias obras de teatro, como Un gran ramo de rosas, dedicada a Alejandra Gutiérrez, y Lula y perla (más la justicia), escrita para la Semana Cultural Lésbico Gay. También, Tropical, ópera sobre el encuentro entre Agustín Lara y Toña La Negra, y Brillen, Luna y estrellas, una opereta para coro infantil.

En una de sus últimas entrevistas con La Jornada, reflexionó: “En esencia no ha cambiado mi visión de la vida, pero sí el no estar de acuerdo con mis posibilidades físicas. Me siento bien, pero cuando me quiero mover, me doy cuenta de que no lo puedo hacer igual.

Pienso que dentro de uno hay un especie de ser sideral, que cuando se es pequeño ahí está dando consejos como una persona adulta y cuando uno crece y se hace viejo, él sigue ahí.

El 11 de febrero de 2008 cayó el telón para Emilio Carballido, pero su obra sigue en escena. En el teatro del estado Ignacio de la Llave, donde se le despidió, su nombre quedó inmortalizado en la sala principal. Su legado, como sus personajes, sigue vivo sobre los escenarios.