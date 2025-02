Eirinet Gómez

Miércoles 12 de febrero de 2025

“A mí el teatro se me apareció cuando era muy jovencito. Comencé a escribirlo con mucha naturalidad; me parecía lo normal. Después me di cuenta de que no, que era el único de mi generación que lo hacía. Los demás estaban escribiendo otras cosas, y yo teatro, dije: ‘¡Ah, qué bueno!’ Después, quería que todos escribieran, que fuéramos muchos.”

Con estas palabras, Emilio Carballido relataba en 2005, durante un conversatorio en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), su primer acercamiento al arte dramático. Acudía con frecuencia a esa institución para presenciar los montajes de sus obras, dar talleres o participar en seminarios.

La Jornada recupera algunas de sus frases más representativas, en las que reflexiona sobre su relación con el teatro, su proceso creativo y su mirada crítica sobre la realidad.

En 1992, el investigador Raúl Arístides Pérez Aguilar le preguntó sobre la importancia del estilo en su dramaturgia y en cuál se ubicaba él mismo. El creador respondió: “Jamás lo considero, procuro no pensar en eso. Cuando yo era muy joven, mis compañeros tenían una preocupación por el estilo, y yo dije: ‘No, si hago esto, va a ser así’. Decidí que todo lo que hiciera, al final, sería mi estilo. ¿Cuál sería? Sólo Dios sabe. Me propuse hacer cosas que no se parecieran unas a otras; si tengo estilo, será casualidad”.

En mayo de 2007, recibió un homenaje en Moscú por parte de la Unión Teatral de Rusia, donde dictó las conferencias: Cultura y teatro en México , en la Universidad Lingüística de Moscú, y Dramaturgia mexicana moderna , en el Instituto Cervantes.

Ahí expuso su visión sobre la composición: La realidad es infinita, no tiene principio ni fin, y el autor es quien va a escoger el momento en que los acontecimientos están maduros para empezar a presentarlos, tejiendo sus conflictos hasta que éstos llegan a su conclusión .

Durante esta disertación, comparó el proceso de escritura con la mediumnidad: Vienen los espíritus, hablan por la boca de alguien, dicen cosas que esa persona no sabía, se comportan con independencia y se van cuando les da la gana. Igual que las obras: pueden aparecerse en sueños. Siempre aconsejo llevar una libreta para apuntar los sueños en cuanto ocurren .