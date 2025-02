Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2025, p. 29

A una semana de que los usuarios de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, ubicada en avenida División del Norte y Circuito Interior Río Churubusco, denunciaron que sus datos personales y biométricos desaparecieron con el cambio de administración en la alcaldía Benito Juárez, el lunes fueron sorprendidos con el cobro por el uso del estacionamiento que anteriormente estaba incluido en el pago de la mensualidad por el uso de las instalaciones.

Ante la inconformidad de los usuarios, quienes amagaron con realizar bloqueos de calles, funcionarios de la alcaldía indicaron que por el momento no se aplicará el cobro, al menos hasta el 24 de febrero, ya que la tarifa “está en la Gaceta Oficial y es necesaria para mejorar el servicio”.

Los quejosos refrendaron que no aceptarán el cobro del estacionamiento, de 33 pesos por tres horas, y si es necesario emprenderemos otras acciones, como el cierre de avenidas .