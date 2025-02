Como parte de su opción vital por la justicia, uno de los ejes fuerza de su pensamiento y acción fue la convicción de que la educación pública y gratuita a todos los niveles debería ser una prioridad, y lo fue para él en el ámbito de la educación superior y en su alma mater, nunca mejor dicho. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que fue el asiento de diversas tareas institucionales de creación y dirección, así como desarrollo de proyectos de investigación que coordinó con rigor, como lo hizo en su lamentablemente breve rectorado, de 1970 a 1972, donde impulsó la Creación del sistema de Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Universidad Abierta.

Con gran convicción señalaba: “El futuro de la humanidad, si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América y en nuestra América la UNAM representa una de las principales universidades del mundo y la principal de América Latina.

Tuve la fortuna de tratarlo de manera personal desde 1996, a raíz de mi participación en el Grupo Paz con Democracia promovido por él y por Luis Villoro (†). Derivado de la cercanía de quienes lo integramos, a distintos niveles, con el movimiento zapatista. En el grupo fue un activo promotor de análisis y debates que culminaron con un Llamamiento a la nación mexicana, difundido hace ya 16 años. En esa experiencia valoré su inquebrantable compromiso político, la paciencia e insistencia para lograr que colocáramos la mirada en un horizonte más trascendente que el relato de la coyuntura, con energía para sostener sus puntos de vista y a la vez escuchar los nuestros. Todo ello generó lazos sólidos de afecto que para mí fueron un auténtico privilegio.