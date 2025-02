Sin embargo, en determinados casos ordenó a la Cámara alta hacer correcciones, pues se equivocó al asignar candidaturas que no fueron las solicitadas por los concursantes, sorteó a aspirantes que por ser los únicos en la lista ya no tenían que pasar por la insaculación, mientras en otros no incluyó la tercera dupla contemplada en las listas finales. Tras la serie de fallas ocurridas en el Senado, el tribunal comicial evidenció que hubo un desaseo en el sorteo, al grado de que asignó candidaturas erróneas o no solicitadas por los aspirantes con idoneidad.

Por ende, antes del día 12 (mañana) cuando el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña debe entregar los listados definitivos, está obligado a hacer las modificaciones que le ordenó la sala superior.