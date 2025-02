Un ex oficial militar con amplia experiencia en defensa del territorio nacional indicó que el Pentágono ha realizado históricamente sólo una misión de vigilancia al mes en la frontera entre Estados Unidos y México. Por lo general, los funcionarios centran estos aviones en la recopilación de información sobre otras prioridades, como la actividad rusa en Ucrania o la búsqueda de submarinos rusos o chinos.

Oficiales militares actuales y anteriores con amplia experiencia en labores antinarcóticos en la frontera dijeron que no recordaban que antes se hubiera utilizado un U2 para este propósito.

Las rutas abarcan la frontera entre Estados Unidos y México, con misiones en California, Arizona y Texas. CNN también identificó al menos una más larga que dio la vuelta a la península de Baja California y pasó cerca de Sinaloa el 4 de febrero. Ese avión, un RC-135 Rivet de la Fuerza Aérea, se especializa en captar comunicaciones desde tierra.

La ruta de vuelo que rodea la península de Baja California se ha utilizado durante mucho tiempo , dijo un funcionario de defensa, pero ahora se está utilizando más .

No está claro cómo planea la administración de Donald Trump aprovechar la información que obtenga. Algunos funcionarios estadunidenses actuales y anteriores expresaron a CNN su silenciosa preocupación por el hecho de que los vuelos de inteligencia podrían ser parte de un esfuerzo para encontrar objetivos que el propio ejército estadunidense pudiera atacar.

Trump impulsa el proceso de designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que ha suscitado preguntas sobre el potencial de una acción militar estadunidense directa dentro de México.

Ex funcionarios y analistas señalan que los cárteles difieren de los terroristas islámicos en el extranjero en que son esencialmente organizaciones comerciales, no ideológicas. No están interesados en gobernar poblaciones o apoderarse de territorios. En algunos casos están profundamente entrelazados con sectores del gobierno mexicano con el que el Ejército estadunidense colabora activamente y apoya.