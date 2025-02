Luego de que en medios informativos se exaltara la asistencia del general –secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado– al acto del domingo en el Castillo de Chapultepec, y ante preguntas sobre el tema, la jefa del Ejecutivo sostuvo: “la fiscalía de Estados Unidos, en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente (Donald) Trump, no tuvo elementos (…) ¿Tú crees que si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido algo contra el general Cienfuegos lo hubiera liberado? No hubo pruebas suficientes, esa fue la razón de la liberación”.

Remarcó que la justicia de Estados Unidos no tuvo elementos en contra del mando castrense para mantener las acusaciones por supuestos nexos con cárteles.

En su momento, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intervino ante Washington por el general, el Departamento de Justicia retiró los señalamientos. Y la administración mexicana se comprometió a que la FGR lo investigaría, la cual meses después determinó el no ejercicio de la acción penal.