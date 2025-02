También aludió al carácter que, explicó, tiene el gobierno desde 2018, con la política de servir al pueblo, que es su razón y destino. Estar cerca del pueblo es nuestra virtud y nuestra fuerza. No olvidar nuestra historia para tener la certeza en el hacer y en el deber. Tener los pies en la tierra pero los ojos en el horizonte independiente y próspero es el único camino del pueblo de México .

Tulum, QR., Ante la cúpula castrense en pleno congregada en esta población para celebrar el Día de la Fuerza Aérea, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la fidelidad histórica de los militares, con especial énfasis en la era de la Cuarta Transformación. “Las fuerzas armadas y la Fuerza Aérea Mexicana han acompañado lealmente al pueblo en esta fase de nuestra historia (…) Me siento orgullosa de volar y caminar con ustedes”.

Hizo un recorrido desde el surgimiento del Ejército y su carácter popular. Recordó el aporte de Venustiano Carranza al surgimiento de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que motivo que de inmediato corrigiera un error en los datos que le escribieron para su discurso: Carranza era oriundo de Coahuila , no de Sonora, me lo pusieron mal , corrigió enseguida de pronunciarlo.

Sheinbaum mencionó que en la actualidad hay un pueblo entero que no está solo, pues cuenta con nosotros. Y no estamos solos en esta tarea, porque sabemos que mientras no traicionemos, con nosotros está el pueblo y en nuestra mente la patria. México está orgulloso de cada una y de cada uno de ustedes .

Larga vida a soldados, marinos y pilotos

Agradeció el respaldo de las fuerzas armadas para concluir que juntos cumplirán con la tarea de heredar un país en paz, libre, independiente, soberano, democrático y cada día más justo. Larga vida a la Fuerza Aérea Mexicana, larga vida a las fuerzas armadas de México , sostuvo al finalizar la ceremonia, la cual también incluyó la inauguración de la Base Militar 20 en el aeropuerto de Tulum.

En su oportunidad, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana declaró que a 110 años de su creación, esa instancia cuenta hoy con mil 445 mujeres y 9 mil 93 hombres, 209 aviones y 117 helicópteros. Con estos elementos contribuye a apoyar a la población a través del Plan DN-III E y combate al narcotráfico con la erradicación en 2024 de 2 mil 489 plantíos de mariguana, 3 mil 308 de amapola y la desactivación de seis laboratorios clandestinos.