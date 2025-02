–Sí, claro. Hoy, por ejemplo, la sección 22 no tiene una propuesta de ley estatal ni tampoco una posición respecto de la expulsión de migrantes. Yo le planteé al gobernador qué opina de una nueva ley, y la respuesta fue nada, no me interesa. ¿Para qué confrontarnos?

A través de su proyecto Alas y Raíces, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) lleva el recuento de defensores de derechos humanos perseguidos, presentado en vísperas de la conmemoración de los Fieles Difuntos.

De 225 personas defensoras asesinadas en México entre 2018 y 2025, 58 eran de Oaxaca; 27 en la Mixteca, 11 en la Costa, nueve en la Sierra Sur, siete en el Istmo, dos en Valles Centrales y dos en la Cuenca , señala el reporte en su página en Internet.

Marcos Leyva, defensor de derechos humanos e integrante de Educa, resalta que el seguimiento de agresiones incluye nombres y luchas de los defensores, en razón de que no son sólo un número, sino una lucha concreta por la que fueron asesinados o agredidos .

La base de datos es de consulta libre. Una de nuestras conclusiones es que los derechos que más se están violentando son los políticos, y a la organización y defensa de tierra y territorio. Otra vez la derecha política comienza a tener acciones y posturas de gravedad, como en los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay además una criminalización de las organizaciones que no compaginan políticamente con el gobierno y un alto índice de impunidad de las agresiones que ejerce la clase política .

Sin embargo, añade, el hecho de que Jara Cruz no reconozca el papel de organizaciones sociales y comunitarias, es también desconocer su propia historia. Hace mucho daño que se asuman como hegemonía política, porque eso no permite impulsar un proceso de gobernabilidad, con actores sociales y políticos que no son parte de la estructura de su partido .

–¿Y este fenómeno podría tender hacia un endurecimiento? ¿O hay prudencia?

–No, la tendencia es que puede haber un endurecimiento, porque si no hay los canales propicios para generar las condiciones de gobernabilidad, eso puede estallar en cualquier momento. Es importante generar el diálogo.

–¿Puede haber un manotazo?

–Exacto.

Flavio Sosa Villavicencio sostiene que las críticas a Jara provienen “del viejo régimen que se niega a morir y es lógico que en un estado tan complejo encontremos casos de agresiones, injusticias, crímenes que no se han esclarecido, pero no se puede hablar de un gobierno que mata opositores, de un gobierno juvenicida, que usa la policía para la represión, alejado de los pueblos y comunidades”.

Además, anticipa: el próximo año habrá una revocación de mandato y es su gran posibilidad del gobernador de demostrar a sus adversarios que, en la nueva elección, se ganará la gubernatura .

Sin embargo, José Álvaro Carrillo y Carlos Daniel Lara Juárez, del Frente Popular Revolucionario, consideran que hay una estrategia desde el gobierno del estado para desmantelar a la oposición .

Lara Juárez refiere que en el estado prevalece “un descontento social, que proviene de sectores no organizados como los pobladores de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, que se oponen al basurero, pero la represión no viene del gobierno, sino de sus grupos de choque, de su brazo ilegal. No hay una ‘primavera oaxaqueña’, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos y no se puede hablar que la primavera florezca con 69 familias desamparadas”.

Carrillo agrega que hay un ataque permanente a las organizaciones sociales y quienes muestran una conducta contraria al discurso oficial, incluidos periodistas. Hay un seguimiento permanente a las organizaciones y una división orquestada contra el proceso comunitario , resalta.

La campaña oficial promulga dialogo, no bloqueo , porque les preocupa el movimiento popular, comienza a haber un hartazgo social , resume.