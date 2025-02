Yésica Sánchez Maya, abogada y defensora de derechos humanos que sigue el caso de Sandra Estéfana Domínguez, sostuvo que todavía hay elementos finos que la fiscalía no comparte y que la postura de esa institución se acerca a reconocer que su desaparición está relacionada con su labor de activista.

“Se ha evidenciado que las personas que hablan, alzan la voz, pues corren riesgo. Agradecemos al gobierno federal que haya tenido intervención, porque en este caso y en todas las desapariciones que están sucediendo, el gobierno estatal debería hacer su trabajo.

No nos queda más que confiar en su aparición con vida. No desestimamos su labor como activista y lo único que queremos es que nos la presenten con vida.

Su madre, Araceli Martínez, señaló: “soy como muchas mamás que están buscando a sus hijos. Es una angustia no poder dormir en las noches y despertar en la mañana, que no está mi hija; es un dolor tremendo. Ahora estoy de este lado. Mi hija antes andaba ahí diciendo: ‘vamos a luchar para que no desaparezcan más hijos’. Pero nunca pensé que en esta situación estuviera yo.

No deberíamos estar buscando a nuestros hijos, queremos su seguridad, que estén libres de ir aquí para allá, sin que les pase nada.

Las dos hermanas de Sandra cambiaron de hábitos y su madre les recomienda que, cuando salgan, se comuniquen constantemente.

La situación que vivimos es algo difícil para nosotros, cambiar de hábitos, pero es lo mejor. Oaxaca ya no es un estado seguro como lo pintan y aunque hemos visto que el turismo ha crecido, muchas cosas se han roto: el sistema de salud y de justicia, el despido de los trabajadores. Ya no es el estado que recuerdo de hace cinco años, hoy está totalmente hundido en la violencia. Es lamentable que digan que no , expresó Kisha Domínguez.

–El gobernador les había dado su número de teléfono, ¿alguna vez les respondió?

–No, ya no hubo respuesta. En el plantón de noviembre frente al palacio de gobierno, lo último que nos dijeron funcionarios fue oye, el gobernador pregunta si este es su número , cuando ellos tienen mi número. Pero se acercaron sólo para la foto y poder argumentar te estoy atendiendo . Y lo primero que nos preguntaron en el plantón fue cuándo nos íbamos a retirar.

Al respecto, Araceli Martínez relató que distintas personas y funcionarios les exigían: ya retírense, se ven mal . Pero, acotó, no estaba ahí por gusto, pero gracias a Dios mucha gente nos apoyó, Sol Rojo, Consorcio y los artesanos, pintores, la Comedora Comunitaria .

La abogada, activista y defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya describió que Salomón Jara busca legitimarse con un discurso como el mejor gobernador del mundo y su narrativa va en ese sentido, negar la violencia e inventarse un mundo color de rosa, de primavera, y en lugar de asumir que llegó a un estado con una gran crisis de derechos humanos, que ya se avizoraba la crisis de salud, se encapsuló en una burbuja y es incapaz de una autocrítica .

Contó que a Consorcio Oaxaca, que conduce, comenzaron a llegar casos muy delicados que involucran funcionarios del gobierno. No son los únicos, pero son asuntos que interpelan al estado en la política de cero tolerancia de violencia contra las mujeres dentro del gabinete. ¿Y cuál es la respuesta de Jara? Alegar inocencia, justificar y generar un nivel de deslegitimación de las mujeres que denunciaron violencia . En este punto se refirió a Donato Vargas, el primer caso público de sexualización de la mujeres mixes, “escándalo que tuvo su auge y se contuvo, pero cuando su ex pareja Araceli Cruz denuncia violencia familiar y las atrocidades de Donato, los excesos de un grupo de amistades y de trabajo, el gobernador dijo que ‘Donato es un buen trabajador’. Esa fue toda la respuesta, muy lamentable, porque el mensaje fue: ‘me vale, las mujeres mienten y los hombres y los violentadores son buena onda, y como ópera para mí, los voy a proteger’.

Ese mensaje destruyó la imagen de un gobierno de izquierda en favor de las mujeres.

Contó que, a cada denuncia, la respuesta es que sólo se busca dañar la imagen y a la transformación, y que a las mujeres alguien las manda para afectarlo.

“Y lo que digo es: ¿a quién le afecta esa realidad? Al gobernador no. En realidad le afecta a cada familia que ha perdido a una mujer en víctima feminista. Le afecta al tejido social, que pierde y genera condiciones de inestabilidad por las desapariciones.

“Hemos presentado los datos, las cifras y la respuesta es ‘tienen un objetivo’ Piensa que todo es para dañarlo. ¿Para qué sirve un mapa y una radiografía de feminicidios? Para definir zonas, presupuesto y política pública, pero él no lo ve así, al sentirse interpelado, se pone a la defensiva y todo mundo es su enemigo.”