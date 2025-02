N

o tiene remedio: la capacidad de chantaje del cada vez más enfermo Donald Trump parece infinita, y en las escasas tres semanas que lleva sentado en la Oficina Oval lo único que ha logrado es el rechazo absoluto de socios , amigos y colaboradores . No transcurre un día sin que el susodicho saque la espada y amenace con cortar una que otra cabeza, o todas a la vez, aunque después recule, pero sólo para tomar vuelo.

Con México y Canadá, sus socios , recién llegó a un acuerdo con el fin de pausar un mes (a partir de lº de febrero de 2025) la imposición de aranceles de 25 por ciento sobre los productos importados de ese par de naciones por Estados Unidos. Hasta donde se sabe, un mes tiene, en promedio, 30 días, pero como se siente Dios, y Cronos es su gato, el energúmeno de la Casa Blanca decidió que un mes tiene 10 días y ayer de nueva cuenta anunció que impondrá aranceles –se supone que a todos los países, incluidos México y Canadá, a las importaciones estadunidenses de aluminio y acero–, los cuales estarán vigentes casi de inmediato . Mañana, tal vez, se le ocurra hacer lo propio con otros productos, según el capricho con el que amanezca (vale mencionar que alrededor de 80 por ciento del aluminio y acero que importa Estados Unidos proviene de nuestro país, con lo que nos acicatea la inflación).

Mientras ésa es la más reciente amenaza, hay que recordar que su primera tanda de aranceles, por así calificarla (la misma que casi de inmediato pausó por un mes), que impuso a México y Canadá, tuvo como pretexto los es-pinosos asuntos de la inmigración y el fentanilo.Ambos países pusieron manos a la obra: refor-zaron fronteras para frenar la inmigración ile-gal y combatir el tráfico de fentanilo. Los resultados han sido alentadores, pero al rey Trump no le satisfacen y ahora va contra el acero y el aluminio. Y mañana será porque voló la mosca.