El enfrentamiento del imperio estadunidense con el ascenso de la ultraderecha encabezada por Donald Trump, que pretende regresar a la antigua forma de dominio, se ha topado con el muro, no el autoconstruido contra migrantes, sino con el baluarte de la 4T, valientemente defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Paradójico resulta que Donald Trump ha nombrado en pro de fe un encargado mientras aplasta e insulta y atropella sin consulta. De arbitrariedad en pos su gobierno alza la voz su maldad no es un secreto no extrañe que por decreto quiera convertirse en Dios.

Esto equivale a reducir 70 grupos, ya asignados y presupuestados a profesores, en la Ciudad de México. Desconocen estos contratos de forma arbitraria e ilegal, en planteles con la carga horaria asignada, con la que iniciaríamos clases el 17 de este mes. Ante estas violaciones, nuestro CEG se presentó en Metepec el día 6 para exigir una explicación de la dirección general del Conalep, pero sólo se dijo que era una orden de arriba. Los profesores de la Ciudad de México nos vemos obligados a llevar a cabo un plantón en la SEP el jueves próximo, así como a presentar una demanda jurídica colectiva ante el Centro Federal de Conciliación y no iniciar clases el día 17.

La repetida y odiosa omisión de su obra, cuando se habla de la plástica mexicana, se fundamenta en errores del pasado que deben ser superados. Es momento de reconocer su gran valía, importancia y trascendencia e incluso, su innegable presencia y propuesta plasmada en los murales de la biblioteca Lerdo de Tejada. Ya no es época de descalificaciones, los jóvenes deben conocerlo.

e la exposición Bajo el mismo México, en el Museo Kaluz, el curador Raúl Cano señala se vuelve pionera al agregar piezas faltantes a ese rompecabezas y proponer la rescritura de una nueva narrativa , pero incumple esta afirmación al no incluir al maestro Vlady.

Si bien la 4T pudo salvar una serie de dificultades internas planteadas por los sectores de la derecha, derrotados dos veces en las urnas, y opositores al cambio y a los programas sociales para todo el país, así como a las obras de infraestructuras para el sur y sureste, como los trenes Maya e Interoceánico, la refinería Dos Bocas, diversas vías de comunicación y las reformas al Poder Judicial, dicha transformación está aún en proceso y, lo que es más, camina con el pueblo.

Reclama al IMSS que le surta medicamento

Padezco epilepsia y tomo levetiracetam. En la clínica 7 del IMSS no me lo surtieron en diciembre pasado ni en enero de este año. ¿Qué pasa con la distribución de medicamentos? Además, para que uno sepa si los hay o no, hay que hacer fila más de dos horas. El trato de los empleados de ventanilla es para llorar.

Invitaciones

Coloquio de estudios sobre China

Se hace una cordial invitación para que asistan a la tercera edición del Coloquio de estudios sobre China, que se realizará mañana y el jueves 13 de las 10 a las 14 horas en la sala Quetzalcalli de la UAM-Iztapalapa, así como el día 15 en el Centro Cultural Casa de las Bombas, en la alcaldía Iztapalapa. La conferencia inaugural estará a cargo de Radina Plamenova Dimitrova, a las 10 horas, y Natalia Rivera Ángel impartirá la conferencia de cierre.

Se puede consultar el programa completo en las redes sociales de la UAM-I y seguir la trasmisión de las mesas uno a cinco en el canal de YouTube de la División CSH UAM-I.

Conferencia Trump vida y obra

Se invita a la conferencia que impartirá Ramón Centeno Uvalle, ampliamente conocido en los movimientos de izquierda por su activismo y dedicación permanente a la lucha por la democracia sindical, así como por un México con justicia y libertades plenas. La cita es en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, a una calle de Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, hoy a las 18 horas. Más información por WhatsApp en el 55-9188-8096.

Por el Colectivo Comochi: Araceli Hernández, Clara Robledo, Guadalupe López Álvarez, Laura Sáenz, Gilberto García Mora, Marco Alvarado y Hugo Sánchez