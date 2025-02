Néstor Jiménez, Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2025, p. 25

Luego de que el ex fiscal de Morelos Uriel Carmona, antes de dejar su cargo pidió desaforar al diputado federal y ex gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno no encubrirá a nadie, y exhortó a que se investigue, ante las acusaciones del ex funcionario; pero cuestionó que las denuncias se hayan hecho justo antes del proceso de desafuero, a sabiendas de que sería removido de su cargo por el Congreso local.

Sin pregunta en su conferencia de prensa diaria, la mandataria se refirió al caso. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos; cualquier cosa, ahí está la fiscalía General de la República y las fiscalías estatales , sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Enseguida recalcó que llama la atención la defensa al fiscal de Morelos, así como que se presenten dichas denuncias en sus últimos días en ese cargo, luego de haber estado en funciones por siete años.