Créditos al consumo

De acuerdo con el banco central, el saldo de los créditos al consumo (sin contar hipotecas) culminó 2024 en 47 mil 74 millones de pesos, cifra 2.2 por ciento mayor en términos reales respecto a los 44 mil 216 millones reportados al cierre de 2023.

Al igual que en el caso anterior, se trata del monto más alto desde que el banco central tiene registros para un año completo.

En el segmento de las tarjetas de crédito, la cartera vencida acumuló 17 mil 116 millones de pesos, un alza de 1.6 por ciento en términos reales respecto a los 16 mil 170 millones de pesos reportados en 2023.

Entre los créditos al consumo, estos son los que tienen el mayor saldo vigente, con un monto de 458 mil 971 millones de pesos.

En el caso de las hipotecas, el saldo vencido de los préstamos alcanzó 39 mil 963 millones de pesos, un alza de 10.3 por ciento en comparación con los 34 mil 877 millones de pesos a diciembre de 2023.

La mayoría de los bancos privados que operan en México colocan créditos para el segmento medio residencial y residencial plus. Hoy en día, un departamento en el centro del país tiene un costo no menor a 2.5 millones de pesos y su extensión no excede 60 metros cuadrados.