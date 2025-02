Tras recordar que ha sido público que Trump señaló que a él le interesa que no pase fentanilo de México hacia Estados Unidos , insistió en que ante ese argumento, en la conversación telefónica que tuvieron hace una semana, propuso el refuerzo de la seguridad en la zona fronteriza.

Subrayó que no hay nada que esconder de esta acción, la cual, explicó, parte de la postura que tomó Trump desde su campaña.

“¿Qué planteamos o qué le planteé yo en la llamada? ‘Presidente Trump: nosotros podemos fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de Aduanas. Le pido a usted que nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México’. Eso fue lo que hablamos”, recalcó.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo agregó que de ahí salió la propuesta de los 30 días de plazo para trabajar en el tema del comercio, y también de la seguridad, cada uno respetando nuestras soberanías, y también que sigamos colaborando en el tema de migración. Entonces, ese fue el acuerdo; no hay absolutamente nada que esconder .

Reiteró: Lo que nosotros queremos es que haya colaboración y coordinación, sin subordinación y sometimiento, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones .