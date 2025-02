Julio Gutiérrez y Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2025, p. 16

Los aranceles no son la respuesta a los problemas , afirmó ayer Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil, instantes antes de que Estados Unidos aplicara tarifas de 25 por ciento a todas las exportaciones de acero y aluminio.

Durante su conferencia de prensa anual, el empresario, propietario de diversos consorcios que operan en 49 países, no descartó la posibilidad de que los nuevos impuestos a los metales prevalezcan a lo largo de la gestión de Trump, pero los aranceles específicos en contra de México, que están en pausa, podrían ser no generalizados .

Slim planteó que la estabilidad macroeconómica de México y la prudencia con que ha trabajado el gobierno de Claudia Sheinbaum pueden cimentar un buen futuro ; asimismo, se manifestó en contra de una eventual reforma fiscal.

El magnate con la fortuna más grande del país hizo un par de críticas: una, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que consideró no era tan autónomo , y otra a los economistas acreedores al Premio Nobel, que recientemente cuestionaron su riqueza.

Acompañado en todo momento por Arturo Elías Ayub, Slim Helú consideró que los aranceles y las amenazas que lanza Trump constantemente son resultado de que le quedan cuatro años para revertir la complicada situación económica de su país, cuya sociedad gasta sin pensarlo y está atrapada en una guerra comercial con China.

“Estados Unidos tiene que buscar lo que puede proteger, lo que puede producir y lo que no, pero cuando las soluciones son los aranceles, eso no funciona: sube la inflación, las tasas de interés… Los aranceles no resuelven los problemas.

“Trump ya está actuando en lo más complicado que tiene su país, que es mucho consumo y mucho gasto como país, interno y externo. Debería hacer una especie de doble play: por un lado reducir gastos y por otro aumentar la inversión… Estados Unidos no invierte mucho, alrededor de 20 por ciento (como proporción del PIB) y lo que quiere es que China no le quite liderazgo económico o su jerarquía; eso no se logra con los aranceles”, dijo.

Ante la situación política y económica mundial, insistió, con la aplicación de aranceles Estados Unidos no va a ganar nada; lo que tiene que hacer es volver a agarrar el liderazgo mundial que ha perdido y para eso tiene que fortalecer la inversión de su país, reducir gastos inútiles e irse para arriba , un hecho que también tendrá repercusiones positivas en México, dado que ello detonará el fenómeno de relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, planteó Slim Helú.

Las cuotas al acero y el aluminio podrían quedarse

En tono relajado, el empresario mexicano de 85 años refirió que la respuesta que ha dado la presidenta Sheinbaum ante las constantes amenazas de Donald Trump “ha sido perfecta, porque tenía plan A, B, C... Es más, creo que se acabó el alfabeto”.

Aunque consideró la posibilidad de que las nuevas tarifas al acero y al aluminio anunciadas ayer por Estados Unidos ahí se queden , las otras amenazas –las tarifas de 25 a todas las exportaciones mexicanas– sirven de mecanismo de negociación, pues el país ha dado respuesta con el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte.

“Estados Unidos también debería mandar elementos de su lado… Los aranceles contra México se pospusieron un mes; va a pasar otro mes y así seguirá. No sé de qué se preocupan”, bromeó Slim Helú.

Slim dividió su conferencia, que duró casi cuatro horas, en tres partes: en la primera hizo un recuento de sus empresas y abrió espacio a preguntas relacionadas con telecomunicaciones; en la segunda habló de su fundación y en la tercera se refirió al panorama político y económico de México.

Fue en esta última parte cuando compartió una serie de consideraciones sobre la situación económica de México y celebró que el gobierno de Sheinbaum dé prioridad a mantener la estabilidad macroeconómica en lugar de buscar otra solución como una reforma fiscal, a la cual se opuso.