Pero Nick Sirianni cree que la celebración que ocurrió el domingo por la noche en el Superdome no habría sido posible sin la decepción de 2023.

No mido mi éxito en números, en estadísticas, en anotaciones, en yardas, sino en anillos, en campeonatos , señaló Hurts ayer ya investido como campeón y MVP. Esto resultó un poco modesto pues esos mismos números decían que el mariscal es una barrenadora y una luz fugaz a ras de suelo. Y tal como esa información advertía, gran parte de lo ganado lo trabajó Hurts con esas piernas sorpresivas y las carreras serpenteantes en el campo.

Los obstáculos que enfrentó en el camino lo ayudaron a llegar hasta donde se encontraba ayer por la mañana investido como campeón del Supertazón y premiado como el MVP (Jugador Más Valioso). No sólo eso, también con el elogio generalizado, pues su figura creció al ser comparado contra su némesis en el juego del domingo, Patrick Mahomes, quien lució en su peor versión, y ante el equipo que buscaba un tercer título consecutivo, Jefes de Kansas City, que terminó apabullado.

Ap y The Independent

Es un viaje y aún no he llegado , aseguró. Todavía no hemos llegado como equipo .

Mientras tanto, Hurts participó en el desfile tradicional de los campeones en el parque de Disney al día siguiente al Supertazón. Ahí el mariscal fue ovacionado por la gente que repetía las siglas de MVP. Gracias por el apoyo de todos los aficionados, ¡Vamos Águilas! , agradeció.

Pero el gran festejo será el próximo viernes en la ciudad de Filadelfia que se alista para recibir a sus héroes y adelantaron las autoridades que pronto ofrecerán más detalles de una celebración que se anticipa épica.

Sin embargo, los festejos de las Águilas abren una interrogante: ¿la Casa Blanca convocará a los campeones como se acostumbra? Hoy existe una situación especial: Donald Trump tiene problemas previos con los ganadores de este año, que también triunfaron en 2018 durante su primera presidencia, pero no hicieron el viaje a Washington en un abierto desprecio por el mandato del magnate.

Cuando Trump extendió la invitación en 2018, varios miembros del equipo de Águilas decidieron no aceptar en solidaridad con el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, y las protestas contra el racismo.

Los jugadores del equipo, incluidos Malcolm Jenkins y Chris Long, estuvieron entre los que rechazaron la invitación después de expresar su apoyo a Kaepernick, quien en 2016 comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la desigualdad racial.