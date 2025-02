A la idea de que la novela es sólo una acumulación de conflicto y acciones, antepuso que “la herramienta básica de una propuesta literaria es el lenguaje. A mí eso no se me olvida. Desde, digamos, un tono narrativo que te va envolviendo, una cierta sensualidad que se da mucho en escritos y un recurrir a figuras de lenguaje, a la metaforización, a la creación de imágenes verbales y otros recursos literarios, como dar voz a la piel y que cuente su historia.

Me he esforzado en hacer un lugar a la imaginación como una forma de abrir horizontes, particularmente, el uso de la metáfora; por ejemplo, que es una manera en que pensamos con nuestros cuerpos. Enlaza la parte intelectual, cerebral, con la parte física, táctil de la piel. Somos seres de piel. Necesitamos que el mundo nos entre por los sentidos para luego lograr la reflexión, la abstracción.

La propuesta intenta envolver al lector y dar un horizonte extendido que dé idea también de la característica propia de la piel, de ser extensiva, de ser una zona liminal, de contacto, memoria del paraíso.

Ana Clavel refirió que imaginó su personaje a partir de un concepto del sicoanalista francés Didier Anzieu: el yo-piel . Se trata de que con la conformación de una piel síquica se logra una especie de “individuación frente al mundo, una individuación equilibrada. Se ven casos de personas con grandes fallas a partir de que la piel síquica no se alcanza a conformar en sus funciones de protección, de barrera, de zona de seguridad. Esto conlleva a que haya un yo-piel perforado, mutilado.

Con esta idea del sicoanalista francés se me hizo muy fácil imaginar una piel que contara su historia, pero no la piel síquica solamente, sino la física; por supuesto, la información de que tanto la piel como el cerebro se forman de la misma capa embrionaria me facilitó que pudiera ser una piel que no nada más sintiera, sino que también pensara.

Clavel recordó que el comienzo de su novela surgió muy temprano: Mi memoria es oceánica. Todo lo abarca, todo lo envuelve. Me recuerdo inventándome: primero un pliegue, un surco, un nudo. No en balde soy el horizonte por el que el cerebro percibe al mundo , como si se lo hubieran dictado. Desde entonces encontró el tono.

Luego siguió la indagación, a veces con pretextos, como un sombrero e “imaginar el sombrero ideal y recordar que el padre del personaje usaba uno y por ahí hablar de la completud, o del caso de la novela de Joyce Carol Oates, Blonde, a propósito de Marilyn Monroe, y de las heridas que son fuente para que la persona se desarrolle, como en el caso de Monroe, para quien la figura del padre y príncipe encantado fue tan importante.

Se fue dando de manera que se iba descorriendo y abarcando diferentes temas, aspectos de la realidad, y yo soltaba la escritura. Si se presentaba la figura del laberinto, reflexionaba sobre la piel como nuestro sentido infalible, pues la prueba innegable para recorrer un laberinto es hacerlo con la mano. De esta manera, es un trayecto lento, más largo, pero tarde o temprano terminas encontrando la salida.

La escritora hizo énfasis en que su propuesta literaria se descorría hacia diferentes límites; eso me gustaba; porque me daba la idea de una piel extendida, de sus territorios que lo mismo te limitan y a la vez también permiten en toda su extensión aprender y ponerte en contacto con la realidad .

