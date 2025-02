U

na de las canciones por los derechos civiles más populares fue compuesta en 1963, año de la marcha de Martin Luther King en Washington.

La melodía de la canción se inspiraba, según Alessandro Carrera, en un himno religioso, y su letra, en una canción de Bertolt Brecht que dice literalmente que los tiempos cambian: “los planes más audaces de los poderosos no logran sus metas… el grande deja de serlo, el pequeño también… no hay violencia que se imponga”.

Bob Dylan, autor de la canción que con los años se convirtió en un himno laico, había leído a Brecht con Suze Rotolo, su antigua novia, quien era ferviente lectora de Rimbaud y del dramaturgo alemán. Suze era hija de un obrero italiano militante del Partido Comunista en los terribles años del macartismo.

Joan Baez y Bob Dylan marcharon aquel 23 de agosto de 1963. Compartían causas sociales y el amor por la música. Juntos cantaron al lado de Luther King.

Dylan grabó The Times They Are A-Changin’ a los 22 años, el 24 de octubre de aquel año, casi un mes antes del asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas.

Ante la crecida de las aguas, dice su canción, más vale nadar que hundirnos como piedras. Venid, escritores y críticos, / que profetizáis con vuestras plumas y mantened los ojos abiertos. / La oportunidad no volverá a presentarse. / Y no habléis demasiado pronto, / porque la rueda continúa girando / y nadie sabe qué nombre marcará, / porque el perdedor de hoy vencerá mañana. / Porque los tiempos están cambiando .

Si nos atenemos a las más de 600 canciones de Dylan, en ellas están el amor y el desamor, la lucha por los derechos civiles de los negros, la no violencia y la impronta de la contracultura.