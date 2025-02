A Carrillo le faltó concretar varios proyectos porque estaba metido en política, en dar clases, en su escritura; tiene varios libros sobre su estética. Aunque no hay mucha obra microtonal escrita por Carrillo, no por eso vamos a demeritar su trabajo. Es un compositor/inventor, tiene ese espíritu de ir probando y saltando de un invento a otro; eso es lo que considero más interesante de él.

Como buen mercadólogo que era, encontró la manera de plantear sus ideas de forma muy clara, para tener ese nicho que nadie más tenía. En ese momento fue beneficiado por los gobiernos y, aunque no sé si fue tan avalado por el público con el Sonido 13, sí lo fue con su obra romántica en su etapa clásica.

Cuenta Fuentes en entrevista exclusiva para La Jornada: “Carrillo es de los compositores más importantes del siglo XX en México. Era una persona con una fantasía enorme y gran imaginación desarrollada desde niño. Su aportación a la música del siglo XX, y a la música mexicana, atravesada por el nacionalismo, se debió al encuentro con vanguardias paralelas; por ejemplo, su inclinación por los microtonos lo llevó a crear, hacia 1923, el sonido 13: entre un do y un re existen otros tonos, por lo que Carrillo dividió matemáticamente la escala en 16 tonos, que se pueden encontrar en los pianos microtonales que mandó construir.

Si existiera un lugar privilegiado para los músicos que abandonaron el plano material, debería estar reservado a la ínfima porción de compositores que lograron lo mismo que Julián Carrillo: crear un sonido nuevo, ganar a la nada mediante el descubrimiento y desarrollo de una música que no estaba allí antes.

Gran presencia en Europa

A 150 años de su nacimiento, la música de Carrillo debe ser celebrada y sus instrumentos preservados: “El Centro Carrillo, en San Luis Potosí, tiene en resguardo los 16 pianos microtonales, dos arpas y creo que un corno. Llevo 10 años investigando sobre él; fue muy emocionante musicalizar en vivo el documental con el arpa que me prestó ese centro. Esta obra será interpretada en la Ciudad de México durante la conmemoración de Carrillo realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); espero que pueda tocarse en más lugares de México y Europa. No olvidemos que Carrillo ha estado presente con sus instrumentos en Europa, en sentido teórico y práctico.

“Hay una propuesta en marcha de hacer de estos instrumentos un patrimonio nacional, aunque desconozco los términos legales.

Los instrumentos son muy delicados y necesitan mucha manutención y cuidado; por ejemplo, para ser afinados, cuidar la madera, colocarle cuerdas nuevas, etcétera. Los pianos microtonales están juntos en una sala del Centro Carrillo, y no es posible moverlos, pero el arpa es un instrumento más práctico, por lo que se me permitió sacarla para el concierto y sonó increíble.

Ahualulco, pueblo natal de Julián Carrillo, fue rebautizado en 1932 como Ahualulco del Sonido 13; ahí, Fuentes realizó su investigación: “Me imaginaba Ahualulco como un pueblo prácticamente perdido, sobre todo en esa época, separado de la capital de México y de San Luis Potosí; me preguntaba cómo ese niño se había armado de ese nivel de fantasía increíble para ir a Europa y hacer los pianos.

“Carrillo fue senador y diputado; uno de sus hijos fue rector de la UNAM, y otro, embajador de México en Estados Unidos. El de Carrillo es un proyecto de vida de quien viene desde la raíz desértica hasta las altas esferas. En el documental yo quería plantear una imagen de Carrillo para intentar ver lo que él veía y por dónde caminaba de niño. Muy poca gente conoce Ahualulco; también se sabe muy poco de Carrillo, mucho menos del sonido 13.

No es posible que Ahualulco se llame Ahualulco del Sonido 13 y no tenga escuela de música; la música debería tener más apoyo allí. El documental no es una crítica política, es el punto de vista de un músico sobre lo que pasa con Carrillo en la actualidad; doy una interpretación de esta situación y la historia de Carrillo sin culpar a nadie. Hay un olvido histórico de su figura, casi reflejado en su propio pueblo. Espero que con estas conmemoraciones tengamos más conciencia de lo que él representa, tanto por su origen como por su patrimonio musical.

Carrillo no es celebrado con la misma magnitud que otros grandes compositores: “Siendo mexicano, creo que tenemos que darle un lugar más cercano al de otras figuras históricas musicales, como Moncayo y Revueltas. A Carrillo le convino ser el outsider del nacionalismo, recibió muchos beneficios por estar en esa postura, pero luego la historia se lo cobró. No entró en el juego de las estéticas nacionalistas, no sé si porque él así se lo planteó o simplemente porque estaba buscando otra cosa.

“Creo que su mente tenía otro tipo de fantasía, y por eso no fue colocado en el mismo escalón que estos otros compositores. El Huapango, de Moncayo, es una pieza mucho más contundente para las masas, para la identidad de un pueblo, muy diferente a la obra de Carrillo Preludio a Colón, que es microtonal. Carrillo tuvo la convicción estética de no ir con el nacionalismo, por eso es más contemporáneo.”