▲ Cuando las niñas se acercan a platicar con investigadores de diferentes disciplinas y exploran sus intereses, saben perfectamente lo que les gusta y lo que no; la inseguridad más bien proviene de sus padres, asegura Cecilia Noguez Garrido, premio Nacional de Ciencias 2016. Foto cortesía de Mau Carrera

“Recuerdo un ejercicio en el que las niñas se acercaban para platicar con investigadores de diferentes disciplinas y podían explorar sus intereses. Me sorprendía ver que ellas sabían perfectamente lo que les gustaba y lo que no. Y que la inseguridad provenía de sus padres, con frases como: ‘es que mi mamá me dice que no...’, ‘mi papá me dice que eso no es para mí’”.

La física, quien ha participado en iniciativas como Niñas STEM Pueden, destacó que es necesario implementar estrategias concretas para revertir esta situación. Deberían existir programas de seguimiento en las escuelas e involucrar a los padres de familia, su papel es fundamental .

Además, consideró que México debe transformar su sistema educativo, el cual sigue basado en la memorización de conceptos. Esto mata el interés por la ciencia. Ser científico implica cuestionarse, hacer las preguntas correctas y buscar sus respuestas .

Desde el ámbito gubernamental, consideró indispensable otorgar incentivos a quienes promuevan la inclusión de las mujeres en STEM.

Para la física en semiconductores, el Día de las Mujer y la Niña en la Ciencia no debe verse como una efeméride más, sino como una oportunidad para impulsar estrategias concretas que favorezcan la equidad de género en la ciencia.