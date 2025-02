Sin embargo, lejos de desanimarse, señaló que salió motivada por el apoyo que se le ofreció, porque le dieron alternativas, para continuar buscando. Quizá no hoy, ni mañana, pero estoy segura de que habrá algo mí , expresó, al señalar que recibió del personal que la atendió un trato digno.

Gabriela Torres, quien terminó su contrato laboral en diciembre pasado en un banco del bienestar, tiene estudios de posgrado y cuenta con más de 20 años de experiencia, llegó hasta la agencia habilitada en la sede de la dependencia, pero no encontró ninguna oferta.

Explicó que en caso de no contar con una opción para los usuarios, se les brinda capacitación y asesoría no sólo para encontrar una plaza, sino para iniciar su propio negocio.

La edad no es obstáculo

Lo mismo ocurrió con Rosa Carreto, quien llegó a pedir informes sobre el seguro del desempleo y le ofrecieron apoyo para encontrar trabajo. Ya tengo 57 años y quiero seguir cotizando en el Seguro Social, pero ya es difícil encontrar a mi edad. Es una bendición que me ayuden, porque a duras penas uso el celular, y no tengo mucho conocimiento de la tecnología , expresó.

Con preparatoria concluida, comentó que le ofrecieron ir a dos direcciones para hacer su entrevista, para auxiliar en oficinas. Si no me quedo, me dijeron que puedo regresar, hasta que consiga algo , apuntó.

Hernández comentó que en estos meses, la demanda es mayor, pues en diciembre las empresas dan de baja a su personal, pero la afluencia se ha ido normalizando.

Señaló que algunos quieren salarios extraordinarios, pero no siempre es posible, por lo que se les anima a ponderar las prestaciones, pues eso permite reducir la informalidad.