Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2025, p. 17

Aunque la juventud es contestataria, en la actualidad las grandes causas se han diluido y ahora están conectadas con problemáticas más personales que muchas veces tienen que ver con la identidad, pero a las que difícilmente se les da continuidad, señalaron académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Precisaron que después de la pandemia, la falta de certezas acrecentó el desinterés, y la modalidad de protesta en las redes sociales ha cambiado la dinámica de salir a las calles debido a que son objeto de funas (burlas).

Para Héctor Quintanar, profesor de dicha facultad, hay una especie de apatía que no se debe a la ausencia de ideologías políticas, sino que responde a una especie de resignación: ¿a qué me opongo y por qué lucho, si no hay nada por qué luchar?

Sin desdeñar los temas de derechos sobre la identidad, dijo, en la actualidad hay una inercia a considerar que lo identitario está por encima de la colectividad, por lo cual se piensa en lo individual inmediato y ya no en lo colectivo, donde se da el aspecto de la organización. Sin embargo, subrayó, el aspecto colectivo conlleva un mínimo de cesión y de sacrificio y donde se pueden alcanzar más cosas.