ste sábado la Rayuela apuntaba una verdad innegable: el fantasma del imperialismo recorre el mundo. ¿Pero qué significa eso para México y para una generación entera que nació y creció bajo la promesa de la globalización y el multilateralismo? Permítanme apuntar una hipótesis: la historia está viviendo una vuelta al siglo XIX, caracterizado por la encarnizada lucha entre potencias, por tierra, ubicaciones geoestratégicas, minerales, insumos y tecnología.

Hay también un dejo de nostalgia por la grandeza perdida. Por el lustre de los imperios o de la hegemonía. Y así vemos al ajedrecista de la política global, Vladimir Putin, invadiendo Ucrania para reconstruir la gran Rusia ; a China, el acreedor del mundo y de Estados Unidos, ocupando posiciones clave en materia de infraestructura y recursos, en África y América Latina, y desde luego, este nuevo afán de darle a la Doctrina Monroe segunda vida, y recuperar para Estados Unidos el papel predominante que jugó terminada la Segunda Guerra, y que ha ido perdiendo entre incursiones y retiradas lamentables, como las de Irak o Afganistán.