Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2025, p. 12

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El médico Javier Castellanos Coutiño, uno de los pioneros de los trasplantes de riñones en el mundo, lamentó que en México no se haya podido alcanzar una tasa de donación de ese órgano de 70 o 90 por millón de personas.

Las condiciones ahora son muy favorables para hacer trasplantes, pero yo no estoy contento ni satisfecho, aunque sé que se ha hecho mucho, como el esfuerzo de crear la ley y la estructura administrativa para que funcionara , comentó en entrevista.

Afirmó que si se alcanzara dicha cifra estaríamos sacando a gente de hemodiálisis todos los días, pero no ha sido así. La tasa en México se ha quedado por debajo. La Secretaría de Salud ha trabajado y hecho esfuerzos, pero no se ha alcanzado para México; es decir, para que no hubiera gente esperando en diálisis ni la necesidad de donadores vivos .

El galeno, originario de Chiapas, visitó San Cristóbal para participar en la Reunión Regional Sur de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, y en ese marco presentó su autobiografía Mis dos alas, la razón y la fe.