Lunes 10 de febrero de 2025, p. 8

Trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunciaron que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) disminuyó ilegalmente la aportación que debe realizar al seguro de separación individualizada, lo que viola el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, con lo cual afecta los ingresos de 882 defensores de oficio y 319 asesores jurídicos.

Asimismo, señalaron que durante los pasados seis años no han recibido aumento salarial y existe discriminación por parte del CJF al no igualar sus salarios, cuando menos a lo establecido para secretarios de acuerdos.