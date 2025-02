Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2025, p. 3

Oaxaca, Oax., El sistema de salud pública de Oaxaca está en crisis. La falta de insumos, médicos e incluso de agua son patentes en los dos principales centros de atención a la población más vulnerable del estado: el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, que suspendió las cirugías programadas y no atiende ni las de emergencia, por falta de insumos y combustibles, y el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, que carece de oncológicos para 140 menores de edad y redujo los partos de 30 a 10 al día.

Para este año, la Cámara de Diputados aprobó una reducción de 3 mil 226.8 millones de pesos del gasto federalizado para Oaxaca, respecto de 2024. Además, aplicó un recorte de 2 mil 848.4 millones al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, o sea una baja de 47.6 por ciento.

La disminución se explica porque los recursos irán a la operación del sistema de salud oaxaqueño al IMSS Bienestar en el estado.

Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas, justificó así esta carencia: desde 2024, el gobierno federal pidió al estatal de Salomón Jara Cruz la transferencia de los hospitales. “Preparamos todo y le dijimos a la Federación: ‘te lo transferimos si, y solamente si, nos dices que mañana tú garantizas el abasto absoluto. Porque si no, vamos a tener la protesta’. Y entonces nos han dicho: ‘aguanten’. Y estamos aguantando, aguantando”…

Urgencias, con lo que haya

En ese limbo, explican directivos del Hospital Civil, es evidente el desabasto de medicamentos, insumos y equipamiento, no se ha nombrado nuevo director y las faltas son paliadas apenas con la contratación de empresas de lavandería, equipos de anestesia, e incluso material de osteosíntesis.

Todo es negocio, aseguran. En los servicios de urgencias no hay operaciones de neurocirugía o de traumatología, no cuentan con un cardiólogo y, de ocurrir un caso grave por infarto, no se podría atender porque no hay sala de hemodinamia en el nosocomio.

Las urgencias por traumatismo se tratan con lo que se puede, con lo que haya , explican médicos, que solicitaron preservar su identidad. Una vez estabilizado el paciente se puede pasar a la unidad de cuidados intensivos, pero los familiares deben comprar todo para su atención.

El hospital no tiene nada. A los familiares se les pide que compren todo: medicamentos de urgencias, antibióticos, analgésicos , dice uno de los testimonios.

Ante la emergencia, médicos y personal del Hospital de la Mujer decidieron un paro, pues a mediados de enero, el gobernador Jara Cruz les pidió siete días para resolver el problema y pasaron los siete días y no se ha respondido nada . El paro se extendió a los hospitales de Tuxtepec, Juchitán y de Salina Cruz que, según los médicos, sólo atienden las urgencias.

Carta al gobernador

El 29 de enero, médicos tratantes del Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña –el único en el estado que atiende a niños con cáncer de la población sin seguridad social–, enviaron una carta al gobernador. Le recordaron que, en noviembre del año pasado, empezó un periodo de desabasto de medicamentos de empleo en el tratamiento de soporte para pacientes infantiles. De forma intermitente también escaseaban los insumos de quimioterapia.

La situación, explicaron en el documento, se agudizó desde diciembre. Al día del envío de la carta tenemos cuatro semanas en cero existencias de los siguientes medicamentos, con múltiples recetas no surtidas: mercaptopurina, metrotexate, citarabina, dexametasona, ondansetrón tabletas, pegaspargasa, vinblastina, dactinomicina, dacabarzina, gemcitabina e ifosfamida .

En su escrito, los médicos indicaron que se nos ha explicado que el desabasto es debido a la transición de nuestro hospital, de órgano público descentralizado a IMSS Bienestar .

Al documento se anexó la lista con los nombres de los 140 menores de 18 años, que son de población de un nivel socioeconómico bajón o paupérrimo, por lo que no les es posible costear por sus propios medios estos gastos .