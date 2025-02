E

l Cuau, Cuauhtémoc Blanco, se defiende, contrataca; no obstante, su pasado lo persigue. En 1998, cuando tenía 25 años, dio su primer escándalo extra cancha; su entonces cónyuge, Marisela Santoyo, lo sorprendió en adulterio y lo demandó por haberla golpeado. Él minimizó el asunto: No pasa nada... Fue un problema accidental en mi casa y ya . Pero la directiva del América, abochornada, decidió que los jugadores debían recibir pláticas de un consejero matrimonial. El hoy diputado federal y ex gobernador de Morelos está acusado de intento de violación.

Fueron varios incidentes a lo largo de su carrera deportiva, aunque al surgido en el barrio bravo de Tepito siempre lo salvó su talento. Técnicos y directivos se esforzaban en rescatarlo; ante sus indisciplinas optaban por el regaño amistoso o de plano se hacía de la vista gorda. Increíblemente, una vez retirado, los morelenses le dieron su voto y lo eligieron gobernador. Enseguida proveyó de empleo a varios familiares, entre ellos su media hermana Fabiola Nidia Blanco, quien ahora lo acusa de haberla agredido.

No ha sido el único, en la Liga Mx existen casos vergonzosos, aunque no todos trascienden. Omar Gato Ortiz, ex portero del Monterrey y que vistió la casaca del Tri en 2002, 10 años después fue sentenciado a 75 años de cárcel, está en el Cereso de Cadereyta por participar en secuestros. Dejó en el desamparo a nueve hijos, producto de tres matrimonios… Jesús Cabrito Arellano, también ex rayado y mundialista en Francia 1998, vive a salto de mata. En 2017 una sobrina lo acusó de haberla violado cuando era menor de edad.