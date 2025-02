E

ste fin de semana un buen amigo preguntaba, con algo de enojo, si considerábamos los ahí reunidos que la decisión de la presidenta Sheinbaum, esa de no invitar a la señora Piña al evento en que se conmemoró la promulgación de la Constitución de 1917, podía considerarse un exceso en el marco de las muy malas relaciones entre los dos poderes.

Pero más que calificar la decisión de la Presidenta, lo interesante era tratar de hallar el motivo. Parte del asunto ya había sido relatado por la misma Sheinbaum en días pasados. Su explicación partía de la actitud de la mayoría de los miembros de la sala superior de la Suprema Corte, que sistemáticamente juzgaban en contra las iniciativas del Ejecutivo.

Estaba claro, a falta de un organismo político que salvaguardara los intereses de la derecha en general, los miembros de la Corte, amparados en la autonomía legal que les proporcionó un inmenso manto de impunidad, se convirtieron en la oposición actuante. El Poder Judicial, por encima del Ejecutivo o del Legislativo, se transformó en el poder de los poderes, más fuerte incluso que la misma Constitución, la cual mal interpretaban a contentillo.

Y la otra pregunta, insoslayable: ¿de dónde proviene tanto poder? Hay que tener en claro que el mandato de los miembros de la Suprema Corte no está ligado, no obedece al voto, es decir, su mandato responde a la designación de algún grupo político en el poder, lo que nos obliga a pensar que ese solo hecho rompe cualquier idea de autonomía que pudiera enarbolarse. No eran, no son –hasta ahora– autónomos.

Elegidos por el índice del poder presidencial, sólo respondían, responden, en mayoría, a quienes los colocaron en la burbuja dorada de la impunidad, y si no a ellos en lo particular, sí a los intereses que representan. Eso los marginó, los dejó fuera de una realidad injusta que ellos ayudaron a construir en buena parte.

Por ello, aunque las leyes les den el lugar que ocupan, el no provenir de la decisión de las mayorías ciudadanas y el que beneficie en un alto porcentaje a intereses ajenos a la población menos pudiente, podría definir a este poder como falso, fraudulento, déspota.