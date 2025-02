▲ La nueva directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, la pastora Paula White (en la imagen), ha declarado que decirle no al presidente estadunidense, Donald Trump, sería como decirle no a Dios . Foto tomada de la cuenta de X de Paula White

Los ataques contra antiguos aliados, ahora disidentes, que se atrevieron a criticar a su jefe son incluidos en una lista negra para ser investigados y perseguidos. Los medios no alineados siguen siendo el enemigo del pueblo ; el estratega político del movimiento que encabeza Trump, Steve Bannon, califica a los medios de ser la oposición en este país, y sugiere abrumarlos con acciones y declaraciones espectaculares, y eso está funcionando.

Mientras, un equipo de asaltantes enviados por el hombre más rico del planeta invade primero las oficinas de Usaid y después el Departamento del Tesoro y el Departamento de Educación, tomando control momentáneamente de las nóminas federales y los programas de asistencia federal. Sigue el asalto a otras agencias claves, como NOAA, que brindan servicios federales claves sobre monitoreo del clima y se han cerrado portales de información federal e interrumpido servicios sociales, o por lo menos eso parece, aunque nadie está seguro. Hay violaciones y cambios de normas gubernamentales sin precedente donde nadie sabe exactamente si algo es legal o no.

La nueva directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, la pastora Paula White, ha declarado que decirle no al presidente Trump sería decirle no a Dios . El secretario de Defensa cree que estamos en las cruzadas cristianas del siglo XII (tiene tatuada la Cruz de Jerusalén en el torso). Trump aparentemente se niega a dejar su trabajo anterior, y declara que su propuesta para ocupar Gaza es una transacción de bienes raíces para crear la riviera del Medio Oriente .

e repente, reportar sobre el mundo político de Estados Unidos es reportar desde un manicomio. Peor, porque en un manicomio se supone que por lo menos la mayoría de los residentes saben que no están cuerdos, mientras aquí están seguros de que son los enviados divinos para salvar a este país.

“La tierra de los libres, casa de los valientes, el sueño americano, todos son iguales, la justicia es ciega, la prensa es libre, tu voto cuenta, los negocios son honestos, los buenos ganan, la policía está de tu lado, Dios te está vigilando, tu nivel de vida nunca bajará, y todo estará bien. La historia oficial de bullshit”, decía el gran cómico George Carlin. Y ese es, en parte, el origen del problema: que después de décadas del neoliberalismo, millones de estadunidenses se despertaron para encontrarse que todo lo prometido por las cúpulas políticas fue un engaño.

Ante ello, hubo varias expresiones de rebeldía y disidencia en movimientos sociales que sacudieron al país; altermundistas, pro inmigrantes, antiguerra, en defensa de derechos civiles y del 99 por ciento, parte de lo cual se expresó en el ámbito electoral con Bernie Sanders, la cual fue suprimida por las cúpulas. La otra vertiente fue la invitación de la ultraderecha con todas sus corrientes, incluyendo el cristianismo nacionalista y su espantosa alianza con el sionismo, el populismo ultraderechista incluyendo las milicias, y todo culminando por ahora a través del enviado divino llamado Trump. Con su triunfo, se abrieron las puertas de un manicomio para los criminalmente locos.

Pero esa locura tiene su lógica: la concentración de poder por parte de Trump y sus cuates, o lo que Paul Krugman califica de autogolpe , cuando un líder legítimamente electo usa el puesto para tomar control total, eliminando las restricciones legales y constitucionales sobre su poder .

Por ahora, hay que ubicar las salidas de emergencia de este manicomio.

