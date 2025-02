Es evidente que hay un problema básico en la idea de productividad y eficiencia de Musk y de no pocos empresarios. Por convicción o conveniencia no quieren admitir que la productividad en el sector privado y la eficiencia en el uso de los recursos obedecen a un fin fundamental: multiplicar sus ganancias. Nadie en su sano juicio está en contra de que el sector público sea más eficiente, pero, a diferencia del sector privado, en el caso del sector público la ganancia y el lucro no es un fin. Su propósito es la distribución lo más eficiente posible de los recursos en beneficio de la mayoría, no de una persona o grupo en particular.

Musk y la camada de nuevos millonarios que han usufructuado el uso y las comunicaciones virtuales para amasar grandes fortunas no son muy diferentes a los oligarcas que desde hace siglos han pretendido reducir el Estado, convirtiéndolo en un instrumento a su servicio para la consecución de sus mezquinos intereses de lucro. La pobreza que implica el dejar sin empleo a millones, en alguna manera es una muestra de ello.