ombres! ¡Nombres! ¡Nombres! Con tal reclamo han recibido a la columneta en diversos lugares de esta ciudad capital. La multitudinaria exigencia es obvia: la gente quiere saber quiénes son, cómo son, cómo se llaman los ricos de este país. No termino de entender en qué podrían beneficiarles esos conocimientos, pero, aunque fuera simple curiosidad y aún con su ribete de morbo, el derecho de ver a los demás –si están a la intemperie– no está prohibido en lugar alguno; sin embargo, estos personajes rara vez asisten a un restaurante abierto a todo público y, en su caso, entran en medio de una garde de corps que sería envidia de Luis XII o del mismo Luis XI.