onald Trump anunció ayer, mientras volaba hacia Nueva Orleans para asistir al Supertazón, que a partir de hoy impondrá aranceles de 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio, incluyendo en el paquete a México y Canadá.

La recurrencia a ese factor, apenas re-montada hace días una tensión similar a la quese dio una tregua de 30 días, confirma que para el multimillonario que habita la Casa Blanca hay dos tipos de aranceles: los de castigo, o punitivos, como los anunciados contra México y Canadá en términos generales y ahora en pausa, relacionados con temas como el fentanilo y la migración (es decir, aranceles que pueden suspenderse, atenuarse o desaparecer si los países castigados se pliegan a las exigencias de Washington), y los estructurales o sistémicos, que supuestamente serían de largo alcance, no sujetos a negociaciones telefónicas o personales, y decididos en términos muy centrados en lo económico.

En el terreno punitivo , el del castigo a ciertos países para que asuman ciertas conductas, Trump está confirmando su condición de insaciable. Llega a acuerdos en algunos temas, pero más adelante pone sobre la mesa nuevos puntos de litigio, en un remedo de las metas en el futbol americano: primero y 10 y vuelta a empujar. ¿Así durante cuatro años?

En entrevista grabada con Fox News (es decir, en su ambiente mediático más favorable), Trump reveló ayer que México y Canadá deben hacer más para que luego de 30 días de paréntesis realmente se suspenda el amago de aranceles: No, no es suficiente , dijo cuando se le mencionó que había movimientos de tropas y mucha actividad en los países vecinos. Y soltó, en términos de valoraciones que sólo habrán de suceder a su criterio: Algo tiene que pasar. No es sostenible. Y lo estoy cambiando .