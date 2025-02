M

ientras volaba en el Air Force One rumbo a Nuevo Orleans donde asistió al Supertazón, el presidente Donald Trump anunció que hoy firmará una orden para aplicar un arancel de 25 por ciento al acero y aluminio que sean exportados a Estados Unidos. No aclaró si incluye las ventas de Canadá y México, países con los que acordó una tregua hasta el 4 de marzo. Nada le impide cambiar de opinión. Quiere dejar exentas del pago de impuestos las propinas de los meseros y bajarlos de 21 a 15 por ciento a las corporaciones porque supone que los aranceles pueden tapar el hoyo. Sólo que va a abrir otro porque alentará el aumento de precios. Su presencia en el Supertazón fue discreta, no se atrevió a ir al centro de la cancha.

Todos los días ocurren cosas que no tienen precedente en la historia de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó con sobriedad la Marcha de la Lealtad a bordo de un jeep del Ejército, flanqueada por los secretarios de la Defensa y Marina. ¿Se imaginan a Xóchitl Gálvez mascando chicle en el recorrido? No se equivocaron los electores.

Ya estaba apalabrado el controvertido empresario-líder obrero-legislador Pedro Haces con los banqueros para aprobar una reforma legal que los autorizaría a cobrar deudas a sus clientes directamente en la nómina. Pero abortó la maquinación. La presidenta Sheinbaum advirtió al Congreso que vetaría la ley. Es una facultad que la Constitución otorga al jefe del Ejecutivo para congelar una legislación con la que no está de acuerdo. Para que lo recuerden los morenistas que actúan como prianistas.

Cuauhtémoc Blanco yla Constitución moral

A principios de su sexenio el ex presidente López Obrador convocó a un grupo de personas a redactar un constitución moral, paralela a la Constitución Política, pero no vinculante. Andrés Manuel encargó su promoción a Tontín, pero no lo hizo; nació muerta. Está inspirada en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes y contiene una serie de normas cuyo eje es el respeto.

El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco podría ser un caso de múltiples violaciones, pero todo indica que en vez de que el Congreso le quite el fuero para que encare los cargos en su contra –sin prejuzgar que sea culpable–, será protegido para que no enfrente a la justicia como un ciudadano común.