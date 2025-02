Reuters, Afp y Sputnik

Washington. El presidente Donald Trump sostuvo ayer que está comprometido a que Estados Unidos compre y sea dueño de Gaza, pero podría ceder secciones del enclave palestino a otros países del Medio Oriente para ayudar en el esfuerzo de reconstrucción, mientras varias naciones árabes, incluida Arabia Saudita, condenaron las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pareció sugerir la creación de un Estado palestino en territorio saudita.

A bordo del Air Force One, el magnate afirmó: convertiré a Gaza en un lugar privilegiado para el desarrollo futuro , informó The Times of Israel. Añadió que pronto se reunirá con el primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, y con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sissi, y que espera que ambos acepten acoger a refugiados palestinos luego de hablar con él.

Añadió que Estados Unidos podría estudiar la posibilidad de permitir el ingreso de refugiados palestinos caso por caso, que se ocupará de ellos y se asegurará de que no los maten.

El magnate comentó que los tres rehenes israelíes que fueron liberados el sábado por Hamas lucían demacrados y frágiles como los judíos bajo la Alemania nazi, y advirtió que en algún momento vamos a perder la paciencia , sin aludir al precario estado de salud de los presos palestinos liberados en los canjes.

En declaraciones a la cadena Fox News, Netanyahu llamó a Trump el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca , y respaldó el plan del magnate para expulsar a toda la población gazatí, lo que calificó de revolucionario . Aseveró que implementará esta iniciativa, contraria al derecho internacional, y que según él garantizará la seguridad de Israel por varias generaciones.