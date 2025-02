De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2025, p. 6

El orgullo afroestadunidense dominó el espectáculo de medio tiempo del Supertazón 2025 con el rapero Kendrick Lamar y su discurso político, en un concierto dirigido por el actor Samuel L. Jackson caracterizado como un Tío Sam negro.

Frente al presidente estadunidense, Donald Trump, que ha mostrado una agenda política racista y antinmigrante, Lamar desarrolló ese posicionamiento durante 13 minutos a través de sus canciones más asociadas con la toma de conciencia y empoderamiento de la comunidad negra.

Durante el breve concierto, un manifestante corrió detrás de los bailarines enarbolando una bandera palestina en el encuentro deportivo al que asistió el magnate, quien ha propuesto reubicar a los palestinos de Gaza.

En el espectáculo de medio tipo de la edición 59 del Supertazón, disputado entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, el cantante de 37 años lideró a un centenar de bailarines que asumieron su identidad estadunidense a través de su vestimenta con los colores de la bandera nacional y sobre un escenario que imitaba una consola de videojuegos, donde destacó la presencia de la ex tenista Serena Williams.

Este año no se transmitió la presentación a través de la página de Apple –patrocinador del espectáculo–, como sí pasó en 2023 con la de la cantante Rihanna y el año pasado con el show del artista y productor Usher.

A Lamar se unió la cantante estadunidense Solána Imani Rowe, mejor conocida como SZA, quien a sus 35 años es una colaboradora frecuente del rapero proveniente del barrio humilde de Compton, en Los Ángeles.

Entre las canciones interpretadas en este breve concierto estuvieron Squabble Up, All The Stars y Not Like Us, tema por el que fue demandado.

La presentación de Kendrick Lamar corona una gran semana, luego de ganar cinco premios en la gala de los Grammy el domingo anterior.