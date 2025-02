Guillermo Eguiarte, director de la Casa-Taller Luis Barragán, celebró que las personas que visitan el inmueble ubicado en Tacubaya ya no son únicamente arquitectos, diseñadores y fotógrafos, sino también público en general que va a buscar inspiración, una manera de entenderse a sí mismo, a encontrar soledad, paz y valores profundos que quieren sentir en ese espacio.

Francisco López Morales, ex director de Patrimonio Mundial del INAH, propuso que México agregue al expediente presentado hace dos décadas un criterio importante que se refiere al mensaje espiritual del bien cultural, para enriquecer el significado de la Casa-Taller Luis Barragán.

Recordó que en los años 80 casi no se hablaba de Luis Barragán, un arquitecto tapatío que hacía escenografías , le dijo uno de sus profesores. Leal relató una visita al arquitecto jalisciense siendo todavía estudiante en su casa, donde quedó fuertemente impresionado por el ambiente del lugar, elemento con mayor fuerza y presencia, algo más subjetivo incluso que el espacio mismo .

Cegado por los muros blancos

Después de una larga conversación con el arquitecto e ingeniero, al atravesar la penumbra y salir a la calle, percibió un monasterio fortaleza , cegado por los muros blancos y la inteligencia sensible. Me sentí oxigenado, como si me hubiese bañado en una de sus fuentes .

Guillermo Eguiarte destacó que el otorgar el Premio Pritzker a Luis Barragán en 1980 fue un hito arquitectónico, el primer reconocimiento considerado el Nobel en esta materia, lo cual posicionó a México y Latinoamérica. Un segundo momento de relevancia comparable fue el nombramiento de patrimonio de la humanidad, cuando los valores de la arquitectura se elevaron adonde no habían llegado antes.

Durante su participación en el Colnal consideró que la pandemia fue una crisis ideológica. Ser nombrado director del espacio en junio de 2021 implicó recibir a un público diferente, que volvía a salir de sus casas y abrió la oportunidad de enseñar nuevas formas de apreciar la casa y el jardín de valor poético.

Actualmente, recibe unos 20 mil visitantes al año, de los cuales 80 por ciento son extranjeros, la gran mayoría de Estados Unidos, casi todos de Los Ángeles y Nueva York. Después, quienes más acuden son de España, Alemania, Canadá y Japón, de un total de 76 nacionalidades.