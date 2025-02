No es una exposición donde se juntan dos colecciones y se hace una selección de las grandes obras maestras, como generalmente ocurre con ejercicios como éste. No, esta propuesta busca mostrar en situación de igualdad a artistas importantes, o sea, los consagrados, y los que no lo fueron , explicó.

Varios de ellos tenían más de medio siglo de no ser expuestos, destacó el historiador: “Muchos de los artistas llevaban años ‘perdidos’, no habían vuelto a ser representados en este tipo de exposiciones desde la década de los 50. Hay que hacer énfasis en que esta muestra es un poco sui géneris, porque las de este tipo se hacen desde hace muchos años sólo para el extranjero”.

El Museo Kaluz presenta desde el sábado pasado y hasta septiembre una exposición pictórica que, en palabras de su curador, Raúl Cano, no sólo aborda una historia del arte mexicano que no se ha contado, sino que se vuelve pionera al agregar piezas faltantes a ese rompecabezas y proponer la rescritura de una nueva narrativa.

▲ El retrato de Ruth Rivera, por Diego Rivera, 1949, que forma parte de la muestra. Foto María Luisa Severiano

También busca rescribir la historia del arte mexicano, porque en ese movimiento pictórico, cuando se consultan las fuentes primarias, como libros o monografías, uno se encuentra con que generalmente dicen lo mismo. Hablan de los mismos artistas, de los tres grandes: Rivera, Orozco y Siqueiros, así como de otros que estuvieron activos alrededor de ellos, como Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo. Siempre los ponen como si ellos fueran únicamente esa historia. Son los que vienen en los libros, los catálogos de exposiciones, y nada más.

Destacó el curador que este es un primer ejercicio para mostrar a lo largo de dos colecciones la nueva relectura de la Escuela Mexicana de Pintura, la que se tiene que hacer , que no sólo incluya a esos artistas que se han ido oficializando. Quiere ser (una muestra) pionera en romper eso, mostrar que la Escuela Mexicana no son sólo ellos, sino que hay muchísimos artistas más que, por decisión propia o porque en su época las críticas no les favorecieron o no los tomaron en cuenta, quedaron olvidados de la historia del arte pictórico mexicano posrevolucionario (...) Que la crítica o la historiografía los haya dejado de lado no significa que sean malos pintores; son igual de buenos que los que lograron la gloria .

Se trata, sostuvo, de contar una historia que no se ha contado , y rearmar el rompecabezas de la historia del arte mexicano, porque hay muchas piezas faltantes en ella, y aquí es un primer avance, un primer intento para que más adelante haya más investigaciones y se sigan rescatando artistas .

Raúl Cano explicó que la muestra tiene de punto de partida 1921, porque ese año nació el muralismo, el cual dio como resultante a la Escuela Mexicana, vanguardia que pasó también al grabado, la fotografía y la escultura, pero que en este caso se limita a la pintura por ser la orientación de la colección del Museo Kaluz, y concluye en 1973, agregó, porque al año siguiente murió Siquieros, con quien se considera cierra aquel movimiento.

El recorrido está organizado en cinco secciones que estructuran el diálogo conceptual-histórico entre las obras: Retratos y autorretratos; Paisaje rural, urbano y arquitectónico; Costumbrismo rural y urbano; Naturaleza muerta, y Entre la pintura metafísica y surrealista.

A lo largo de la visita, hay herramientas de mediación que ofrecen una experiencia interactiva para los visitantes y una lectura más profunda sobre esa etapa artística. Para mantener ese relación de igualdad entre los artistas y los nombres no opaquen a las obras, se prescinde de cédulas de pie en las pinturas. Quienes deseen profundizar en los datos de las piezas tiene la opción de consultar las cédulas portátiles en cada sección.