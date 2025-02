Nayelli Ramírez Bautista

Los despojos de inmuebles en la demarcación Benito Juárez no cesan. Estos ilícitos son efectuados por la mafia organizada , aprovechando en su gran mayoría los terrenos grandes que no están en regla y se ubican en zonas de alta plusvalía para construir edificios, acusó Guillermo Meixueiro, ex consejero de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En entrevista, Meixueiro señaló que el caso más reciente fue el cometido hace alrededor de dos meses en la calle María 119, en la colonia Nativitas, donde individuos ingresaron al domicilio –que no está habitado– para intentar expropiarlo.

A este caso se suma el de la calle Palmira, casi esquina con Eje Central, en la colonia Álamos, hace dos años, que comenzó con el despojo para después construir un edificio de cinco niveles, cuando la vivienda original tenía sólo uno. El siguiente paso fue registrarlo para utilizarlo y hacer creer que estaba en regla .

Dijo que las colonias más golpeadas por este ilícito son Miravalle, Narvarte, Del Valle y San José Insurgentes, porque hay terrenos de mayor superficie y considerados de mayor plusvalía, por lo que se ven más expuestos; sin embargo, ha permeado a las 56 colonias de la Benito Juárez .