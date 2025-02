L

a extrema derecha retoma su ofensiva contra Lula con la participación activa de los medios de comunicación. Sabe que si no destruye su imagen, no tiene ninguna posibilidad de volver al gobierno.

Por eso juega todas sus cartas en insinuaciones de todo tipo, para lo cual se apoya en los medios de comunicación que diariamente se encargan de levantar críticas infundadas al presidente, ya que supuestamente hizo declaraciones inapropiadas y no se pronunció sobre los temas preferidos por la derecha.

Las que serían alternativas centristas prácticamente han desaparecido. Los tucanos, que tradicionalmente habían polarizado la escena política con el PT durante varias décadas, desaparecieron como partido político, dejando sólo al gobernador de un estado. La derecha se ha dejado llevar por la extrema derecha. A la izquierda del PT, el PSOL, que había surgido con la idea de que el PT estaba equivocado y que Lula fracasaría, no tuvo éxito, porque el PT no estaba equivocado y Lula no fracasaría.

Esta polarización entre la extrema derecha y el PT marca profundamente la situación política brasileña. Frente a la hegemonía de las políticas neoliberales adoptadas por el capitalismo en este período histórico, el PT propone la prioridad de las políticas sociales, el fortalecimiento del Estado y la reanudación del desarrollo económico.

Estas políticas permitieron que la economía brasileña volviera a crecer, que el nivel de empleo llegara a ser el más alto que el país haya visto jamás y que la democracia se consolidara. Sin embargo, este rescate de la economía brasileña y de la propia democracia no se traduce –al menos en algunas encuestas– en un apoyo más amplio al gobierno. Según éstos, el nivel de rechazo a Lula habría aumentado y el apoyo a la derecha estaría en un proceso de crecimiento.