Soy lesbiana porque me gustan las mujeres, así que soy mujer, mi expresión es de género masculino y el gobierno me apoya porque para eso está la ley de identidad de género y quiero entrar al programa Tarjeta Madre porque soy madre soltera , dijo a los medios locales y exigió que María del Carmen siga en prisión: Ya metí a una vicaria a la cárcel, siguen otras .

“La denuncia de ahora es la misma, es una reaprehensión, mi hija ya fue declarada inocente por esta carpeta fabricada. Es toda una mentira. A la muchacha supuestamente víctima le sale antigua data no cicatrizada, pero el abuso cicatriza en 10 días y las supuestas violaciones fueron en 2018, cuando mi hija la cuidaba los fines de semana y pusieron la denuncia en 2023. Dice la muchacha que tiene una enfermedad venérea, pero mi hija ya demostró que ella nunca ha tenido ninguna enfermedad. Y la abogada dijo que era imposible acusar a mi hija de una penetración infecciosa, si es mujer.”

Venganza y denuncias

El caso contra María del Carmen surgió luego de denunciar a su ex pareja por abuso sexual contra su hijo de ocho años: “Un mes antes de esta carpeta fabricada, mi hija lo acusó porque cuando el papá se lo llevaba, iba y se metía en un jacal ubicado en un basurero con un amigo de él que abusaba sexualmente del niño”.

Fueron las maestras las que alertaron de la conducta del menor: Mi hija lo llevó con la sicóloga del DIF y le entregó una constancia que señalaba el abuso sexual y después puso la denuncia en contra de Lino. A partir de entonces, se desató este otro proceso con la carpeta inventada de violación y abusos contra la hija de 17 años y todo por este licenciado Cristian, que es bueno para inventar y salir en todos los medios, ahora se la pasa diciendo con tanto coraje y tanta rabia que ya metió a la violadora a la cárcel. Él odia a las mujeres .

Las secuelas del abuso sexual contra el menor fueron constatadas por peritos especializados, y el niño fue atendido con terapia sicológica durante cuatro meses: El niño terminó sus terapias, pero la denuncia que mi hija presentó contra su padre no avanza, mientras que la que Lino presentó contra ella sí avanzó y la metieron injustamente a la cárcel siendo inocente. Y es porque el abogado Cristian tiene conocidos por todos lados y ya amenazó con demandarnos a todos .

Para protegerse, María del Carmen obtuvo dos amparos contra la denuncia absurda de seis cargos por violación y abuso sexual: Pero le pusieron una trampa, la citaron en la defensoría del menor por otra denuncia anónima de abuso sexual contra su hijo, interpuesta por el papá agresor y ahí la agarraron , dice su madre.

Ella aún no había cumplido la cuarentena del nacimiento de su bebé y la estaba amamantando cuando la detuvieron: No la dejaron seguir alimentando a la niña y en la cárcel se le secó la leche. Luego, al pasar las semanas, con la abogada de oficio y derechos humanos me permitieron que le llevara a la bebé, pero mi hija ya no quiso porque ya no tenía leche. Mi consuegra se quedó con las dos niñas y yo con el niño, mientras ella está presa .

La realidad supera la ficción

Para Olga Lidia Mejía Vázquez, toda la persecución judicial que María del Carmen está sufriendo es con el objetivo de quitarle al niño: El agresor está apoyado por un seudoabogado, que también tiene denuncias por violencia familiar. El abogado se cambió el género para cuando le conviene usarlo en procesos que tiene en su contra, para tener los mismos derechos que una mujer en temas de custodia y patria potestad .

Comenta que en casos como este, Cristian Montenegro protege y asesora a agresores de mujeres: María del Carmen tiene 16 carpetas de investigación de denuncias falsas. La adolescente que sufrió las supuestas violaciones hace cinco años debería tener apoyo siquiátrico como se le refirió; ella tiene muchos problemas, el papá la está manipulando y el abogado es misógino y tiene un trastorno sicópata-narcisista con poder político y busca reflectores .

Añade: Están generando violencia institucional contra María del Carmen y otras madres autónomas trabajadoras para complicarles la vida. Violentan mujeres con denuncias falsas, tienen atoradas a las mujeres por años, dilatando procesos y generando más violencia .

Denuncia que en la fiscalía y el Poder Judicial de Durango impera la corrupción y el tráfico de influencias: El magistrado Bracho Ruiz modifica la medida de un caso donde ella no fue vinculada. La injusticia total es que Carmen sea una madre que acaba de dar a luz, en un proceso de cesárea; tiene que darle de comer a su bebé porque está en plena lactancia con una mastitis. Esto también es violencia hacia la bebé y a sus otros dos hijos, todos son vulnerados sin poder tener a su mamá .