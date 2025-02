Entre los diversos proyectos de investigación del laboratorio se incluye el estudio de vectores no tan convencionales, como moscas de arena, que transmiten la leishmaniasis. También tenemos un proyecto para buscar virus en vectores como garrapatas, es justo como buscarlos donde nadie lo hace , indica el experto.

Si lo vemos del lado de inversión, no es mucho. Hicimos un estimado de un funcionamiento no óptimo, pero bueno, porque además tienes que asegurarte que los equipos están funcionando en un buen sistema de gestión de calidad, y se requieren entre 4 a 5 millones al año. Lo cual en cualquier presupuesto es nada.

–¿Debe ser considerada como infraestructura prioritaria para una nación?

–Sí, porque si en algún momento pasa algo como la pandemia de covid-19, se puede utilizar el laboratorio. No se nos tiene que olvidar lo que pasamos en la pandemia. A veces creo que a la gente ya se le está empezando a olvidar.

Pasamos una pandemia hace tres años, pero hay otros agentes infecciosos tocando a la puerta, varios de ellos virales, que no debemos minimizar. Las amenazas son continuas y eventualmente alguno de estos agentes puede penetrar y llegar a nosotros. Si no tenemos ninguna defensa ni estamos preparados con plataformas para hacer vacunas ni antivirales, no podremos hacer ni el diagnóstico.

No dependemos de un virus pandémico para hacer cosas, pero la realidad es que si se mantiene en funcionamiento esta infraestructura, cuando llegue otro agente patógeno, que eventualmente pasará, vamos a estar preparados con infraestructura y equipos expertos que están activos.

–¿Cómo buscan impulsar el trabajo en red con otros investigadores?

–Por ejemplo, todos los programas de bioseguridad podrían ser homogéneos entre todos los laboratorios. Se tendría que hacer una normativa en México, es importante trabajar en conjunto para poder hacerla de nuevo.

Además, es necesario educar a las nuevas generaciones. No tenemos capacitaciones físicas en los temas de bioseguridad. Necesitamos preparar una generación que esté lista para tratar este tipo de problemas.

Es fundamental invertirle a generaciones futuras que van a tener que hacer frente a este tipo de trabajo. Y otro eje es gestionar recursos juntos. Eso sería grandioso. Constituirnos como una entidad, un frente común.

Los problemas se dan en todo el territorio nacional, por lo que sería relevante tener laboratorios no sólo aquí, no centralizar todos, sino instalaciones en los estados que puedan hacer frente a este tipo de problemas, pero también desarrollar proyectos conjuntos. No tenemos que repetir investigaciones, sino colaborar.

El LNVyVT cuenta también con dos laboratorios. El BSL1, donde se realiza trabajo de rutina, se hacen análisis de proteínas y experimentos con virus que no son peligrosos, y el BSL2, que es el laboratorio analítico, explican los especialistas.

“Buscamos tener un sistema de gestión de calidad bueno, porque podemos ofrecer servicios en algún punto, ya sea a farmacéuticas o a quien lo requiera. Para eso necesitamos un sistema de trazabilidad impecable. Y en el laboratorio BSL2 se trabajan los bancos celulares, los patógenos de mediana peligrosidad, y también se realizan análisis por PCR proteico y análisis de respuesta inmune.

Formación de especialistas