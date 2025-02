Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 9 de febrero de 2025, p. 6

En la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se consideraron medidas para incentivar el acceso como jueces, ministros o magistrados a integrantes de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres, lo que se tradujo en actos de discriminación que serán denunciados ante las autoridades electorales.

Juristas indígenas pidieron la aplicación de acciones afirmativas para garantizar que los profesionistas de pueblos originarios puedan ocupar puestos de juzgadores, especialmente en las localidades donde ellos comprenden mejor la cosmovisión, el idioma y los usos y costumbres de las comunidades.

El abogado indígena Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, hablante de maya ch’ol y originario de Chiapas, participó en la selección para renovar el PJF, pero no fue considerado como candidato.

Yo me registré ante los comités de evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero hay algunas cosas que no están claras y no ha habido mucha transparencia en el proceso. Por ejemplo, no supimos cuántas personas realmente se anotaron, además de que hubo inconsistencias en los listados , señaló Vázquez, quien se ha dedicado a la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.

Acciones afirmativas

Pero más allá de las fallas en el registro de los candidatos y que no les informen por qué no avanzaron en el proceso, la principal inconformidad de muchos de ellos es la falta de mecanismos para promover la participación de personas de grupos vulnerables.