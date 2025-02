Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de febrero de 2025, p. 6

Entre las 89 organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos se encuentran algunas que en el pasado, con otros nombres, ya consiguieron registro y lo perdieron; también está el bloque impulsor en 2024 de la candidatura presidencial opositora de Xóchitl Gálvez.

Hasta ayer, nueve de los 89 interesados en este proceso habían recibido luz verde del Instituto Nacional Electoral (INE) para iniciar asambleas de afiliación; entre éstos se encuentran quienes inicialmente promovieron la autodenominada marea rosa con el argumento de defender al INE en el periodo de gestión de Lorenzo Córdova, ex consejero presidente, y Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo.

Este último ahora es parte de la dirigencia de la asociación Personas Sumando en 2025, cuyo objetivo es formar el partido Somos México.

En la lista general se encuentran otros casos de reciclaje, personas que ya pertenecieron, por ejemplo, a los extintos partidos Encuentro Social, apuntalado por iglesias evangélicas y que ahora se presentan como Construyendo Solidaridad y Paz, así como gente del extinto Fuerza por México (FxM), de Pedro Haces, dirigente sindical y legislador de Morena.

Lo que cambian son las siglas. Por ejemplo, en el número 57 de la lista se ubica el grupo Fuerza 2027 AC, representada por Julio Antonio Saucedo, ex representante de FxM y entonces colaborador de Haces. La intención actual es formar el partido México Contigo (MXC).

Trámite procedente

En la información de organizaciones con trámite procedente , primer escalón para realizar asambleas y notificar al INE de ingresos y gastos, están Transformación que Fortalece a México, Movimiento Igualdad de Oportunidades, Construyendo Solidaridad y Paz, Fundación Alternativa Popular, México Nuevo Paz y Futuro (de Ulises Ruiz, ex gobernador priísta de Oaxaca) y Muro, de Fernando González, yerno de la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, quien en su momento fundó otro partido (Redes Sociales Progresistas). Asimismo, ya avanzaron Reencuentro Nacional Ciudadano y Partido Interacción Empática.

En la lista general están además antiguos militantes de otros partidos, como Fundación Alternativa Popular, que busca formar un partido del mismo nombre, encabezada por el ex secretario general del PRI César Augusto Santiago.

A su vez, pretende volver a encabezar un partido Juan Iván Peña Neder, antes promotor de Redes Sociales Progresistas (del yerno de Gordillo), pero ahora con el nombre México Republicano.

Como es sabido, el actor Eduardo Verástegui, quien el año pasado no reunió los requisitos para ser candidato independiente, busca crear el partido Movimiento Viva México, identificado con la ultraderecha.

Además de los ex priístas, hay ex integrantes del Partido de la Revolución Democrática, el cual perdió su registro en la contienda del año pasado, pues un sector vinculado con el ex dirigente de ese partido quiere constituir ahora Ciudadanos Unidos.

La dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE es la instancia encargada de vigilar el desarrollo legal de las asambleas estatales y distritales; el rango mínimo de afiliación es de 256 mil 30 personas.

Será hasta 2026 cuando el INE determine qué grupo adquiere la categoría de partido.