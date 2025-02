Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 9 de febrero de 2025, p. 16

Deir Al Balah., Hamas liberó ayer a tres rehenes israelíes e Israel hizo lo propio con 183 presos palestinos, en el quinto canje entre las partes durante el alto el fuego alcanzado el 19 de enero.

Ante una multitud, en un templete cerca de la principal carretera que une el norte y el sur del enclave, combatientes armados del movimiento de resistencia islámica llevaron a los israelíes Eli Sharabi, de 52 años; Or Levy, de 34, y a Ohad Ben Ami (alemán-israelí), de 56, a hacer declaraciones públicas respondiendo a preguntas de los milicianos, antes de entregarlos a personal de la Cruz Roja internacional.

La apariencia de los ahora ex rehenes, extremadamente delgados, causó indignación en Israel, al igual que la condición de siete de los prisioneros palestinos liberados que tuvieron que ser ingresados en hospitales.

El presidente Isaac Herzog denunció la situación en que fueron entregados sus connacionales como un espectáculo cínico y cruel que ilustra un crimen contra la humanidad , al tiempo que el premier Benjamin Netanyahu indicó que estas imágenes “no quedarán sin respuesta".

Desde el ministerio de sanidad israelí confirmaron que los tres padecen malnutrición grave y pérdida de peso tras 491 días en poder de Hamas, según los primeros informes médicos; Son escenas difíciles , declaró el vocero del ministerio, Hagar Mizrahi, desde el Hospital Ichilov de Tel Aviv, de acuerdo con información The Times of Israel.

Entre los palestinos excarcelados que necesitaron atención médica urgente está Jamal al Tawil, un jefe político de Hamas en Cisjordania reocupada; el movimiento islamita arremetió contra la política de asesinato a fuego lento aplicada en las cárceles israelíes. El Club de Presos palestinos afirmó que todos los reos en libertad necesitan algún tipo de atención médica debido a la brutalidad que sufrieron en la cárcel.

Entre los liberados, que fueron recibidos en Jerusalén este, Cisjordania reocupada y en el enclave palestino, hay 18 que cumplían cadenas perpetuas por ataques mortales contra israelíes, 54 con largas sentencias y 111 residentes de Gaza detenidos después del ataque de octubre de 2023, pero no juzgados.