El largometraje, a cargo del multipremiado director nominado a los Grammy, Nicolas Jack Davies (Gorillaz: Song Machine Live From Kong), es una oportunidad para los fans de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala para conocerlos a profundidad, no sólo desde su lado artístico, sino también a partir de su gran amistad, la cual se volvió especial con el paso de los años, llevándolos a crear música juntos en diversos proyectos y compartiendo episodios tanto felices como trágicos en sus vidas.

Uno de los últimos fenómenos de las grietas bifurcadas del rock lo protagonizó The Mars Volta, específicamente, su tándem creativo Omar Rodríguez y Cedric Bixler. La historia esférica de la creación/evolución llega en formato de largometraje documental titulado Omar and Cedric: If ever gets weird, que este fin de semana se estrenó en pantallas cinematográficas comerciales y alternativas de México

A lo largo de dos horas de duración, podemos conocer más sobre las crisis musicales y personales de ambos artistas, sus primeros pasos en la música, cómo se hicieron amigos, los orígenes de su primera banda juntos (At the Drive-In) y el camino que los llevó a crear The Mars Volta. De igual forma, vemos cuales fueron la importancia e influencia que tuvo el fallecido músico Jeremy Ward en Omar y Cedric..., cómo fueron sus carreras y vidas tras la disolución de The Mars Volta, su posterior reunión con Antemasque, el breve regreso de At the Drive-In, crisis de adicción, la cienciología, la primera incursión de Omar como director de cine y cómo formaron sus propias familias.

Con la fuerte amistad de estos dos talentosos artistas como hilo conductor de una increíble historia, al igual que su música, que ha impactado a millones de personas, el documental muestra una mirada a través de un prisma creativo totalmente nuevo que retrata el intenso y profundo viaje del dúo mientras enfrentan el éxito, la adicción, la tragedia, la traición, el perdón y, finalmente, la redención.

Claro, por supuesto, el documental está para completar la historia de las últimas dos décadas de la música en el mundo y darse una explicación del por qué The Mars Volta se volvió una banda de culto y una de las más importantes del mundo.